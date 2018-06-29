Kore Gazisi Meriç son yolculuğuna uğurlandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de, 86 yaşında vefat eden Kore Gazisi Süleyman Meriç'in cenazesi askeri törenle defnedildi.
Kore gazisinin Türk bayrağına sarılı tabutu, Lalapaşa ilçesine bağlı Demirköy köyündeki mezarlığa getirildi. Meriç'in cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Töreninin ardından gazinin tabutuna sarılı Türk bayrağı ailesine teslim edildi.
Cenaze törenine, Meriç'in ailesinin ve yakınlarının yanı sıra, Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, Edirne Jandarma Komutanı Albay Alpaslan Doğan, Lalapaşa Kaymakamı Şenol Öztürk, Edirne Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Bilgin Özbaş, Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, gaziler ile çok sayıda vatandaş katıldı.
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