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Kore Gazisi Sallabaş son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2018 17:36 | Son Güncelleme

Kore Gazisi Sallabaş son yolculuğuna uğurlandı

Erzurum'da yaşayan 88 yaşındaki Kore Gazisi Mehmet Sallabaş'ın cenazesi, ikindi namazı sonrası düzenlenen askeri törenle defnedildi.

Yaşlılığa bağlı solunum yetmezliğinden bir süredir Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören 88 yaşındaki Kore Gazisi Mehmet Sallabaş, hayatını kaybetti.

Sallabaş'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, askerlerin omuzlarında, törenin yapılacağı Narmanlı Camisi'ne getirildi.

Burada kılınan cenaze namazının ardından askerlerin omuzlarında askeri araca bırakılan Kore Gazisi Sallabaş'ın cenazesi, Abdurrahman Gazi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Törene Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Eyüp Tavlaşoğlu, 9. Kolordu Komutanı Korgeneral Uğur Tarçın, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Erzurum Şube Başkanı Salih Mesci, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Erzurum Şube Başkanı Recep Akgül, polis, askeri erkan ve vatandaş katıldı.

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