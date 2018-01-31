Kore gazisi Yıldırım son yolculuğuna uğurlandı

Erzurum'un Oltu ilçesinde 88 yaşında vefat eden Kore gazisi Fevzi Yıldırım, askeri törenle defnedildi.

Kore gazisi Yıldırım'ın Türk bayrağına sarılı naaşı ilçedeki Aslanpaşa Camisi'ne getirildi. Burada yakınları Yıldırım'ın naaşına sarılarak gözyaşı döktü.

Yıldırım'ın cenazesi, İlçe Müftüsü Ahmet Nuri Bayraktutan tarafından kıldırılan cenaze namazından sonra Hakver Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Törene, Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Eyüp Tavlaşoğlu, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, İl Jandarma Komutanı Albay Bekir Uzun, Oltu İlçe Garnizon Komutanı Yarbay Erdal Şahin, Oltu Kaymakamı Şenol Turan, Oltu İlçe Belediye Başkanı İbrahim Ziyrek, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Cemil İlbaş, askeri erkan, sivil toplum örgütleri ile siyasi partilerin başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

(AA)