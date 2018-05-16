Kore gazisini dolandıran şüpheli yakalandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kendisini vali yardımcısı olarak tanıttığı Kore gazisinden 7 bin lira alan kişi operasyonla yakalandı.

Alınan bilgiye göre, 89 yaşındaki Kore gazisi M.U, evine giderken aracına bindiği kişinin, kendisini vali yardımcısı olarak tanıtıp maaş bağlatma vaadiyle 7 bin lirasını aldığı ihbarında bulundu.

Şikayet üzerine çalışma başlatan İl Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, iş yerlerinin güvenlik kameraları ve MOBESE kayıtlarını inceleyerek şüphelinin aracını tespit etti.

Yapılan araştırmada söz konusu aracın ruhsat sahibinin oğlu D.A.A.'nın (39) benzer suçlardan 23 kaydı ve 16 araması ile hakkında kesinleşmiş 15 yıl 10 ay hapis ve 66 bin 400 lira para cezası olduğunu belirledi. Ayrıca, şüphelinin cezaevi firarisi olduğu bilgisine ulaşıldı.

Mağdur Kore gazisine yaptırılan teşhisin ardından şüpheliyi yakalamak için harekete geçen ekipler, Anadolu Otoyolu Sakarya kesiminde yapılan operasyonda D.A.A.'yı gözaltına aldı.

Üzerinden başkası adına düzenlenmiş sahte sürücü belgesi çıkan D.A.A., emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

