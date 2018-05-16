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Kore gazisinin cenaze namazını oğlu kıldırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2018 05:03 | Son Güncelleme

Adana’nın Kozan ilçesinde 89 yaşında hayatını kaybeden Kore gazisi Özen son yolculuğuna uğurlandı

Adana’nın Kozan ilçesinde 89 yaşında hayatını kaybeden Kore gazisi Hacı Bekir Özen'in cenazesi, din görevlisi oğlunun kıldırdığı cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Tedavi gördüğü özel bir hastanede yaşamını yitiren Özen'in cenazesi, Karacaoğlan Mahallesi'ndeki evine getirilerek helallik alındı.

Daha sonra Çobanpınar Mahallesi mezarlığında düzenlenen törene, gazinin yakınları ve ailesi, Kozan Jandarma Komutanı Binbaşı Ahmet Eroğlu ile sivil ve askeri erkan katıldı.

Gazinin cenazesi, imam oğlu Ramazan Özen’in kıldırdığı cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına defnedildi.

Gazinin, Kore'ye giden ilk kafilede yer aldığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
adana defin Hacı Bekir Özen Kore gazisi

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