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Kore Müslüman Federasyonundan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2018 12:26 | Son Güncelleme

Kore Müslüman Federasyonundan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik mesajı

SEUL (AA) - Güney Kore Merkez Camisi İmamı ve Kore Müslüman Federasyonu (KMF) baş imamı Abdurrahman Lee Ju-Hwa, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı seçim zaferinden dolayı tebrik etti.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Lee, Türkiye’nin İslam dünyası açısından önemli bir ülke olduğunu belirterek, "Aramızda uzun mesafeler olsa da Türkiye İslam dünyasında ve Koreli Müslümanlar içinde çok önemli bir ülkedir." dedi.

Erdoğan’ın seçilmesinin kendilerini sevindirdiğini söyleyen Lee, "Türkiye’yi kendimize yakın hissediyoruz. Erdoğan’ın Türkiye Cumhuriyeti 1. Başkanı seçilmesi bizi de sevindirmiştir. İnanıyoruz ki Sayın Başkan'ın şahsında Türkiye, İslam dünyasının sesi olmaya devam edecektir. Kendilerini tebrik eder, Allah'tan muvaffakiyetler dileriz." ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Güney Kore Merkez Camii imamı ve Kore Müslüman Federasyonu (KMF) tebrik

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