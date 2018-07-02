''Kore Savaşı'nda Türk askerinin destansı zaferi''

İSTANBUL (AA) - Kore İslam Kültürü Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Hee Soo Lee, Kore Savaşı'na, Amerika, İngiltere gibi pek çok ülkeden askeri birliklerin katıldığını ama en cesur, en destansı kahramanlığı Türk askerlerinin gösterdiğini belirterek, ''Kore Savaşı, Türk askerlerinin destansı zaferiyle sonuçlanmıştır.'' dedi.
İstanbul Üniversitesi'de devam eden ''Türkiye ile Kore Arasında Uygarlıkların Etkileşimi'' Uluslararası İpek Yolu Sempozyumu kapsamında gerçekleştirilen ''Yirminci Yüzyılda Kore ve Türkiye'nin Karşılaşması; Kore Savaşı, Hümanizm ve İslam'' başlıklı oturumda bir konuşma yapan Prof. Dr. Hee Soo Lee, uzun yıllar sekteye uğrayan Türkiye-Kore ilişkilerinin Kore Savaşı'yla yeniden şekillendiğinin söyledi.
Kore Savaşı'na, Amerika, İngiltere gibi pek çok ülkeden askeri birliklerin katıldığını ama en cesur, en destansı kahramanlığı Türk askerlerinin gösterdiğini belirten Lee, ''Kore Savaşı, Türk askerlerinin destansı zaferiyle sonuçlanmıştır. Kore Savaşı'nda bir tarafta komünist Çin askerleri ve Çin sömürgesi altında bulunan Uygur Türklerinden oluşan birlikler, diğer taraftan Birleşmiş Milletler (BM) adına Kore'de savaşan Türk askerleri vardı. Türk askerleri, Güney ve Kuzey Kore rejimleri adına birbirleriyle savaştı. Kore Savaşı'nı bir anlamda Türk milletinin birbiriyle savaşı olarak da nitelendirebiliriz.'' dedi.
Türk askerlerin Kore'de sadece savaşmadıklarını. Koreli yetimlere da sahip çıktığını hatırlatan Prof. Dr. Hee Soo Lee, şöyle devam etti:
''Türk askerleri, savaş esnasında ve sonrasında müstesna bir şekilde Koreli yetimlere bakmıştı, Ankara Okulu'nu kurarak onlara eğitim fırsatı sağlamışlardı. Hayatı pahasına eşi benzeri olmayan örnekler sergileyen Türk askerleri, yetimlerin yerel eğitimi alabilmesi için kendi cebindeki parayı harcayarak Koreli öğretmenler görevlendirmişti. Türk askerlerin bu davranışı İslam dininin güzelliğinden kaynaklanıyor. Tüm bunlar Kore'de birçok insanın tartışmasız İslam'ı kabul etmesine etkisi olmuştur.''
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- Türk Kore dostluğu pekişiyor
'Türkiye Kore Kültür Münasebetlerinde Son Gelişmeler'' başlığı altında bir sunum yapan gazeteci-yazar Abdurrahman Şen ise, Türkiye-Kore dostluğundan bahsedilirken; Kore Savaşı'nda oluşan silah arkadaşlığından sonra devam eden dostluğun mutlaka hatırlanması gerektiğini söyledi.
1999'daki Marmara Depreminden sonra yardıma koşan ilk ülkenin Kore olduğunu anımsatan Şen, ''2002 Dünya Kupası'ndaki örnek dostluğun mutlaka hatırlanması gerekiyor. Bu dostluğu çeşitli programlarla pekiştirme yolunda devam eden iki ülkece, 24 Mayıs 2012'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Gyeongju tarafından atılan imzadan sonra İstanbul-Gyeongju Dünya Kültür Expo 2013 gerçekleştirildi. Bu proje, Türk-Kore kültür yolculuğuna yepyeni, köklü ve geleceğe ışık tutacak zengin bir yol açtı.'' şeklinde konuştu.
Keimyung Üniversitesi'nin Kore-Türkiye ilişkilerindeki rolüne de değinen Şen, şöyle devam etti:
''Expo'dan iki sene sonra 21 Mart 2015'de Keimyung Üniversitesi'nde Türk kültürünü yansıtan 'Nevruz' kutlamaları yapıldı. Bu kutlamalarda ateş üzerinden atlandı, demir dövüldü, halk oyunları ve meddah gösterisi gerçekleştirildi. Türkiye ile Kore arasında son yıllarda yoğunlaşan kültürel etkinlikler ve konferanslar neticesinde Mevlana Celaleddin Rumi, Hacı Bektaş Veli gibi birçok gönül rehberleri Kore halkına tanıtılıyor ve Kore halkı tarafından büyük bir ilgi ile karşılanıyor.''
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