"Kore tarihi gözümüzün önünde gerçekleşiyor"

Hattın güney tarafının tamamlandığını anımsatan Gökmen, şunları paylaştı:

''Kuzey de tren hattıyla alakalı sorumluluğunu yerine getirmelidir. Güney’den Kuzey'e giden tren yolu hattının güneydeki son durağı olan ‘Dorasan’ istasyonu sanki her an sefer yapılacakmış gibi aktif. Personeli her an görev başında. Bu istasyondan kuzeye trenle giriş yapılması da sembolik anlam taşıyor.''

- ''Birleşmeyi üçüncü ülkeler sabote edebilir''

Ankara Üniversitesi Asya-Pasifik Araştırmaları Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ali Merthan Dündar ise, iki ülkenin birleşme olasılığı hakkında değerlendirmede bulunarak ''Birleşme yolundaki faaliyetlerin üçüncü ülkeler tarafından sabote edilebileceği göz önünde bulundurulmalıdır.'' dedi.

Bölünmüş bir Kore'nin, ABD’nin Doğu Asya’da asker konuşlandırılmasının ''mazereti'' olduğunu belirten Prof. Dündar, bu bağlamda Kuzey ve Güney Kore’nin atacağı birleşme adımlarının önem arzettiğini söyledi.

Dündar, Birleşik bir Kore’nin, ABD’nin ''konuşlandırma' mazeretini ortadan kaldıracağını, ancak Kuzey’in nükleer silahlarının ''ele geçirilme'' şansının doğacağını ileri sürerek şunları kaydetti: