AHMET FURKAN MERCAN - Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in’in iki ülke sınırındaki, Birleşmiş Milletler’in (BM) kontrol ettiği Panmunjom’da yer alan “Barış Evinde” bir araya geldiği zirve sürerken Kore siyaseti uzmanları birleşik bir Kore ihtimalini değerlendirdi.

Zirveye ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan İstanbul Üniversitesi Kore Dili ve Edebiyatı Öğretim Görevlisi So Yong Yang, ''65 yıldır süren bu problemin çözülmesini herkes bekliyor.'' dedi.

Kuzey’in daha aktif bir şekilde zirveye yaklaştığını bildiren Yang, Panmunjom’daki zirveye komşu ülkelerin de destek verdiğini aktardı.

Yang, önceki Güney Kore liderlerinin Kuzey’e giderek görüşmeler yaptıklarını söyleyerek şunları paylaştı:

''Fakat bu sefer iki başkan, Panmunjom’da görüştüler. Özellikle Kuzey Kore’nin aktif ve anlayışlı bir yaklaşımı var. Bu problemin çözülmesini herkes bekliyor. Daha önce hayal bile edilemezken, Kore tarihi gözümüzün önünde gerçekleşiyor.''

Zirvede, Kim’in ''Bu yolun bu kadar kısa olduğunu daha önce düşünmemiştim.'' ifadesini kullandığını aktaran Yang, çocukluk döneminden beri ''Koreler birleşmelidir'' şarkılarıyla büyüdüğünü belirtti.