"Kore ve İslam Dünyası: Tarihi ve Kültürel İlişkiler" kongresi

İSTANBUL (AA) - İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İslam Tarih, Sanat ve Kültür Merkezi (IRCICA) ve Kore Hanyang Üniversitesi işbirliğiyle 24 ve 25 Nisan'da "Kore ve İslam Dünyası: Tarihi ve Kültürel İlişkiler" konulu uluslararası akademik kongre düzenlenecek.
IRCICA'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul'daki merkezlerinde düzenlenecek kongreye Kore, Çin, Amerika, Özbekistan, Bulgaristan, İran ve Türkiye'deki çeşitli üniversitelerde görev yapan ve Asya çalışmaları üzerine uzmanlaşan 20'nin üzerinde akademisyen, sunumları ile katılacak.
Tarih, edebiyat, sosyoloji, antropoloji, siyaset bilimi ve iktisat gibi farklı akademik disiplinlerden tebliğlerin sunulacağı kongre, 2 gün sürecek ve toplam 4 akademik oturum üzerinden gerçekleştirilecek.
Uluslararası kongrenin açılış ve değerlendirme konuşmalarını IRCICA Genel Direktörü Dr. Halit Eren, Hanyang Üniversitesi Uluslararası Ortadoğu Çalışmaları Laboratuvarı Direktörü Prof. Hee Soo Lee ve Kore Milli Eğitim Bakanlığı Yurtdışında Kore Çalışmaları Ajansı Direktörü Dr. Jong Myung Kim yapacak.
Kongrede sunulacak tebliğlerde Kore ve İslam dünyası arasındaki ilişkilerin tarihi gelişim süreçleri, karşılıklı etkileşimin kültürel, edebi, sosyal, iktisadi ve sanatsal boyutları detaylarıyla ele alınacak.
Bu uluslararası kongre ile Kore ve İslam dünyası arasındaki ilişkilerin farklı boyutları üzerine araştırma yapan akademisyen ve uzmanlar arasındaki bilgi alışverişinin artırılması ve bu çalışmaların yaygınlaşmasına imkan tanıyacak uluslararası bir platformun oluşturulması amaçlanıyor.
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