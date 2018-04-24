Kore ile İslam dünyası arasında tarihi ve kültürel etkileşimlerin ele alındığını ifade eden Eren, IRCICA olarak benzer konuları daha önce Çin ve Tayland ile değerlendirdiklerini kaydetti.

Tarih, edebiyat, sosyoloji, antropoloji, siyaset bilimi ve iktisat gibi farklı akademik disiplinlerde tebliğlerin sunulacağı kongre, iki gün sürecek ve dört akademik oturum gerçekleştirilecek.

İSTANBUL (AA) - İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) alt kuruluşu olan İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA) Güney Kore'nin Hanyang Üniversitesi iş birliğiyle "Kore ve İslam Dünyası: Tarihi ve Kültürel İlişkiler Kongresi" başlıklı uluslararası kongre düzenliyor.

Eren, Türkiye, Güney Kore, Avrupa ve Orta Asya'dan bilim insanlarının katılımıyla gerçekleşen toplantıda iki gün boyunca Güney Kore ile İslam dünyasının kültürel münasebetler ve karşılıklı etkileşimler konularını detaylı şekilde ele alacaklarını anlattı.

Halit Eren, "Müslüman coğrafya, Güney Doğu Asya'daki Endonezya, Malezya gibi ülkeler doğal üyelerimiz olduğu için onlarla daha farklı toplantılar yapıyoruz. Değişik din mensupları yani Müslüman olmayan ülkelerle yaptığımız toplantılarda, o ülkelerin ve toplumların, Müslümanlarla münasebetlerini ve karşılıklı etkileşimini değerlendiriyoruz. Güney Kore'de hem Müslümanlara karşı bir hoşgörü var hem de bir Müslüman cemaat var. Nitekim toplantıyı birlikte tertip ettiğimiz Hanyang Üniversitesi'nin ilgili birimindeki kişi Türkiye'de doktorasını yaptı. Biz daha önce de onun Kore'de ve Uzak Doğu'da İslam'ın yayılmasıyla ilgili bir kitabını neşrettik." diye konuştu.

- ""erçek manada ilişkileri devam ettirmek için kongreler düzenleniyor"

Hanyang Üniversitesi Uluslararası Ortadoğu Çalışmaları Laboratuvarı Direktörü Prof. Dr. Hee Soo Lee ise İslam dünyasının Kore için çok önemli olduğunu söyledi. Ülkelerinde İslam dünyasındaki ekonomi, petrol ve yaşanan şiddet olaylarının takip edildiğini ifade eden Hee Soo Lee, gelişen durumları akademisyenler tarafından yeniden değerlendirme fırsatı bulduklarını belirtti.