Kore Yarımadası'nda liderler arası zirve kararı

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, eylül ayında Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'da bir araya gelecekleri açıklandı.
Yonhap ajansının haberine göre, iki ülke üst düzey temsilcilerinin, bugün sınırında bulunan Panmunjom Ateşkes Köyü'nde gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından yapılan ortak açıklamada, "Pyongyang'da eylül ayında Koreler arası bir zirve düzenlenmesi konusunda mutabık kaldık." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, iki ülke lideri arasında nisan ayında yapılan görüşmenin ardından yayımlanan ortak bildiriye de atıfta bulunularak, "Panmunjom Deklarasyonu'nun uygulanma durumunu gözden geçirdik ve daha aktif uygulanması ile ilgili konularda samimi şekilde istişarelerde bulunduk." denildi.
Zirvenin tam tarihine ilişkin bilgi paylaşılmadı.
Güney Kore Devlet Başkanı Moon ve Kuzey Kore lideri Kim, 27 Nisan'da iki ülke sınırındaki Panmunjom Ateşkes Köyü'nde bir araya gelmişti.
Zirve sonunda yayımlanan ortak açıklamada, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan tamamen arındırılması ve mevcut ateşkesin kalıcı bir barış anlaşmasına dönüştürülmesi için görüşmelere başlama konusunda anlaşmaya varıldığını belirtmişti.
Moon ve Kim, nisan ayında yapılan tarihi zirvenin ardından 26 Mayıs'ta da bir araya gelmiş ve ülkeleri arasındaki barış sürecini ele almıştı.
Eylül ayındaki görüşmenin gerçekleşmesi halinde iki lider, bu yıl üç kez yüz yüze görüşmüş olacak.
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