Kore'deki tarihi görüşme KKTC medyasında

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- KUZEY Kore Lideri Kim Jong-un ile Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'in iki ülke sınırındaki Panmun-jom Ateşkes Köyü'nde bir araya gelmesine, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) medyası geniş yer ayırdı.

KKTC medyası, Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un ile Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'in iki ülke sınırında bir araya gelmesine büyük ilgi gösterdi. Görüşmeyle ilgili KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis'e çağrı yapan medya, 'Kıbrıs için umut verici', 'Gör Mustafa, Anla Nikos' başlık ve yorumlara yer verdi. Haber ve yorumlarda, Kıbrıs'ta federal bir çözümün yolunun liderler tarafından açılması gerektiği ifade edildi.

ÇARE FEDERAL KIBRIS

Yenidüzen Gazetesi Yayın Yönetmeni Cenk Mutluyakalı, "Kore'deki barış ortamı hepimiz için umut verici oldu. Kıbrıs'ta çözüm ortamının sağlanması, Kıbrıs'ın dünyada gözde yerlerden biri olmasını sağlar" dedi. Yazar Ulaş Barış, "Çok güzel adım atıldı, darısı Kıbrıs'ın başına" derken, Milletvekili Doğuş Derya ise "Kuzey-Güney birleşmesi için çare federal Kıbrıs" yorumunu yaptı.

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