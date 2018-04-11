Kore’den 68 yıl sonra gelen onur

Kore Savaşı’na katılan ilk Türk birlikleri arasında yer alan ve gazi olarak yurda dönenlerinin şeref madalyaları ve beratları, 68 yıl sonra Muğla’nın Fethiye ilçesinde düzenlenen törenle takdim edildi.

Fethiye’de düzenlenen törende Kore gazisi Recep Saçlı şeref madalyasını kendisi alırken; Mehmet Nazım Yılmaz, Mehmet Şahan, Mehmet Karagöz, Şevket Koç, Halil Alagöz ile İsmail Özel’in şef madalya ve beratlarını eşleri aldı. Kore gazisi Saçlı’ya ve diğer gazi yakınlarına teşekkür belgesi ve heykelcik hediye edildi. Törende ayrıca Fethiyeli 4 Kore gazisinin torunlarına da eğitim yardımı yapıldı.

Güney Kore Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Savunma Ataşesi Albay Jaesic Park, “Burada Kore gazileri, onların çocukları ve torunlarıyla birlikte olduğum için çok mutluyum. Fethiye’ye 2003 yılında geldim ama hatırlamıyorum. Çok değişmiş. 68 yıl önce hiç duymadığınız, uzakta olan, coğrafi olarak hiç bilmediğiniz Kore’ye gittiniz. Siz orada sadece savaşmadınız, aynı zamanda insani yardımda bulundunuz. Anne ve babasını kaybeden çocuklarla beraber yaşadınız, ekmek verdiniz. Kore’de Ankara Okulunu açtınız. Ben veya biz, Kore Devleti olarak sizi unutmuyoruz. Sonsuza kadar unutmayacağız. Sizin sayenizde Güney Kore, gelişmiş bir ülke oldu. 68 yıl önce 8 bin kilometre ötedeki bir ülkeye giderek kanınızdan, canınızdan oldunuz. Tekrar teşekkür ediyorum. Bunun gibi faaliyetler devam edecek. Bizim devlet sizleri unutmuyor” diye konuştu.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanı Emekli Albay Şükrü Tandoğan da, “Burada Kore gazilerini görünce dernek olarak geç kaldığımızın farkına vardım. Ben ilk defa Fethiye’ye geliyorum. Bizim derneğimizin amacı Kore Savaşına katılan gazileri, onların eşlerini derneğimizin çatısı altında muhafaza etmektir. İnşallah bundan sonra buraya daha fazla önem vereceğiz. 68 yıl önce Kore gazilerimiz, Güney Kore’de kahramanca savaştılar. Türk askeri orada sadece savaşmadı, Kore halkına çeşitli konularda yardımcı oldu” dedi.

Fethiye Kaymakam vekili ve Seydikemer Kaymakamı Haktan Gökçekuyu ise, şöyle konuştu:

“Güney Kore Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti arasında geçmişe dayalı kadim bir dostluk vardır. Bunun en önemli temelleri Kore Savaşı yıllarında atıldı. O zaman Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün misyonu gereği ‘Yurtta Sulh, Cihanda Sulh’ Türkiye’den askerlerimiz Kore’ye gitmiş hem Kore’nin barışına katkı sağlamış hem de savaş neticesinde orada meydana gelen olumsuz durumun düzeltilmesi için oradaki alt yapı ve eğitim hizmetlerinde en büyük katkıyı sağlamıştır. Bu anlamda oraya giden siz Kore gazilerimizin büyük emeği vardır. Kıymetiniz bizim için çok anlamlı ve derindir. Umarım iki devlet arasında bu olumlu ilişki devam edecektir.”