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Koreler arasında general düzeyinde askeri görüşme

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2018 09:50 | Son Güncelleme

Koreler arasında general düzeyinde askeri görüşme

Güney Kore ve Kuzey Kore askeri heyetleri, iki ülke arasındaki gerilimi azaltmak ve sınır ötesi ilişkileri ilerletmek üzere bir araya geldi.

Yonhap ajansının haberine göre askeri yetkililer, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'in nisan ayında gerçekleştirdiği zirvede verilen askeri kararları uygulamak için alınacak tedbirleri görüşmek üzere iki ülke sınırındaki Panmunjom köyünde bulunan Barış Evi'nde buluştu.

Beşer kişilik askeri heyetlere, Güney Kore'den Tümgeneral Kim Do-gyun ile Kuzey Kore'den Korgeneral An Ik-san başkanlık etti.

Yerel saatle 10.00'da başlayan görüşmenin ilk etabı 50 dakika sürdü.

Kim, "Şöyle bir söz vardır. İlgilenilmediğinde buğday büyümez. İyi hasat toplamanın zaman aldığını ve çaba gerektirdiğini düşünüyorum. 27 Nisan'daki Panmunjom Deklarasyonu ile tohumların atıldığını düşünüyorum. Bunaltıcı sıcaklara rağmen kafa kafaya vererek bu sonbahar kesinlikle iyi bir hasat alacağımızı düşünüyorum." diye konuştu.

An da "Kuzey'den ve Güney'den tüm Korelilerin, görüşmelerimizden memnuniyet duyduğunu öğrendik. Bunun, bizlere vazife şuurunu ya da barış ve refahın sağlanması için ortaya konulan Koreler arası çabalarda askeri yetkililerin payını gösteren bir sahne olduğunu düşünüyorum." ifadelerine yer verdi.

ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim'in 12 Haziran'da Singapur'da gerçekleştirdiği zirvenin ardından Kuzey Kore ve Güney Kore askeri heyetleri, 14 Haziran'da, iki ülke sınırındaki Panmunjom Ateşkes Köyü'nde bir araya gelmişti.

- Güney Kore-Kuzey Kore Zirvesi

Güney Kore Devlet Başkanı Moon ve Kuzey Kore lideri Kim 27 Nisan'da iki ülke sınırındaki Panmunjom Ateşkes Köyü'nde bir araya gelmişti.

İki ülke liderleri, zirve sonunda yayınladıkları ortak açıklamada, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan tamamen arındırılması ve mevcut ateşkesin kalıcı bir barış anlaşmasına dönüştürülmesi için görüşmelere başlama konusunda anlaşmaya varıldığını belirtmişti.

İki ülke saldırmazlık taahhütlerine bağlılıklarını teyit ederek birbirlerine karşı güç kullanmayacaklarını, karşılıklı silahsızlanmayla askeri gerilimleri sonlandırarak aralarında barışı uygulamalı tesis edeceklerini vurgulamıştı.

Ortak açıklamada liderler, "Güney ve Kuzey, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan tamamen arındırılması hedefini karşılıklı teyit etmektedir." ifadelerini kullanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
askeri heyetler Güney Kore Kuzey Kore

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