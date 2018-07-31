Koreler arasında general düzeyinde askeri görüşme

Güney Kore ve Kuzey Kore askeri heyetleri, iki ülke arasındaki gerilimi azaltmak ve sınır ötesi ilişkileri ilerletmek üzere bir araya geldi.

Yonhap ajansının haberine göre askeri yetkililer, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'in nisan ayında gerçekleştirdiği zirvede verilen askeri kararları uygulamak için alınacak tedbirleri görüşmek üzere iki ülke sınırındaki Panmunjom köyünde bulunan Barış Evi'nde buluştu.

Beşer kişilik askeri heyetlere, Güney Kore'den Tümgeneral Kim Do-gyun ile Kuzey Kore'den Korgeneral An Ik-san başkanlık etti.

Yerel saatle 10.00'da başlayan görüşmenin ilk etabı 50 dakika sürdü.

Kim, "Şöyle bir söz vardır. İlgilenilmediğinde buğday büyümez. İyi hasat toplamanın zaman aldığını ve çaba gerektirdiğini düşünüyorum. 27 Nisan'daki Panmunjom Deklarasyonu ile tohumların atıldığını düşünüyorum. Bunaltıcı sıcaklara rağmen kafa kafaya vererek bu sonbahar kesinlikle iyi bir hasat alacağımızı düşünüyorum." diye konuştu.

An da "Kuzey'den ve Güney'den tüm Korelilerin, görüşmelerimizden memnuniyet duyduğunu öğrendik. Bunun, bizlere vazife şuurunu ya da barış ve refahın sağlanması için ortaya konulan Koreler arası çabalarda askeri yetkililerin payını gösteren bir sahne olduğunu düşünüyorum." ifadelerine yer verdi.