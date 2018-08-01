Koreli grafik tasarım sanatçılarından Ankara'da sergi

Kore Kültür Merkezince açılan Kore Grafik Tasarım Sergisi sanatseverlerle buluştu.
Koreli sanatçılar, Byoungil Sun, Mijung Lee ve Sujin Yun'ın eserlerinin yer aldığı, Kore kültürünü ve manevi değerlerini tanıtmayı amaçlayan Kore Grafik Tasarım Sergisi Kore Kültür Merkezi'nde açıldı.
Kore Cumhuriyeti Büyükelçiliği Kültür Müsteşarı Dong-woo Cho, açılışta yaptığı konuşmada, Türkiye'ye ilk kez gelen ve sergide büyük emeği bulunan Koreli sanatçılara teşekkür etti.
Türkiye ile Kore arasındaki coğrafi uzaklığa rağmen iki ülke arasında kültürel ve tarihi benzerliklerin bulunduğuna dikkati çeken Cho, "Türkiye ve Kore arasında kökleri geçmişe dayanan bir kardeşlik bağı var. Günümüzde de ikili ilişkiler daha iyiye gidiyor." dedi.
Kültürel faaliyetlerin iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesinde büyük rol oynadığını ifade eden Cho, açılışı yapılan serginin iki ülkenin alanında uzman sanatçılarını bir araya getireceğini söyledi.
Sergiye katkıda bulunan üç sanatçıyı temsilen konuşan Byoungil Sun da Kore-Türkiye diplomatik ilişkilerinin 61. yılında böyle bir sergiyi açmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyleyerek, bu vesileyle Kore'nin grafik sanatını tanıtmak istediklerini ifade etti.
Sun, sergideki 35 eserin, Kore'nin kimliğini ve manevi kültürünü yansıttığını belirterek, bu eserlerin dünyaki sosyal sorunları temel aldığını sözlerine ekledi.
Kore Grafik Tasarım Sergisi, 15 Ağustos'a kadar ziyaret edilebilecek.
ABD-Türkiye gerilimini tırmandıracak hamle! Yaptırım listesi belirlendi
Dolar tarihi rekor kırdı! CHP'den ilk tepki geldi!
MHP lideri Devlet Bahçeli'den Hakkari'deki terör saldırısı hakkında flaş açıklama!
Zimbabve karıştı! Asker sokağa indi!
ÖSYM adayların merakla beklediği o listeyi açıkladı
Genç savcının feci ölümü! 4 gün sonra evlenecekti!
Beykoz'da toplu tecavüz skandalı! 12 yaşındaki kız eve kapatılarak üç gün boyunca...
Yeni sistemin ilk YAŞ toplantısı yarın Beştepe'de
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tehdit diline prim vermeyiz
Momo tehlikesi için ailelere dikkat çeken uyarı: Yasaklamayın...
İnsan eti yemek için zaman kolluyor!
Kollarına 'kas' enjekte ediyordu! Son hali bakın nasıl oldu
WhatsApp az önce değişti! Artık birden fazla kişiyle görüntülü görüşebilirsiniz!
Okuyucu Yorumları 0 yorum