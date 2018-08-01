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Koreli grafik tasarım sanatçılarından Ankara'da sergi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2018 21:03 | Son Güncelleme

Üç sanatçının eserlerinin sergilendiği Kore Grafik Tasarım Sergisi'nin açılışı yapıldı

Kore Kültür Merkezince açılan Kore Grafik Tasarım Sergisi sanatseverlerle buluştu.

Koreli sanatçılar, Byoungil Sun, Mijung Lee ve Sujin Yun'ın eserlerinin yer aldığı, Kore kültürünü ve manevi değerlerini tanıtmayı amaçlayan Kore Grafik Tasarım Sergisi Kore Kültür Merkezi'nde açıldı.

Kore Cumhuriyeti Büyükelçiliği Kültür Müsteşarı Dong-woo Cho, açılışta yaptığı konuşmada, Türkiye'ye ilk kez gelen ve sergide büyük emeği bulunan Koreli sanatçılara teşekkür etti.

Türkiye ile Kore arasındaki coğrafi uzaklığa rağmen iki ülke arasında kültürel ve tarihi benzerliklerin bulunduğuna dikkati çeken Cho, "Türkiye ve Kore arasında kökleri geçmişe dayanan bir kardeşlik bağı var. Günümüzde de ikili ilişkiler daha iyiye gidiyor." dedi.

Kültürel faaliyetlerin iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesinde büyük rol oynadığını ifade eden Cho, açılışı yapılan serginin iki ülkenin alanında uzman sanatçılarını bir araya getireceğini söyledi.

Sergiye katkıda bulunan üç sanatçıyı temsilen konuşan Byoungil Sun da Kore-Türkiye diplomatik ilişkilerinin 61. yılında böyle bir sergiyi açmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyleyerek, bu vesileyle Kore'nin grafik sanatını tanıtmak istediklerini ifade etti.

Sun, sergideki 35 eserin, Kore'nin kimliğini ve manevi kültürünü yansıttığını belirterek, bu eserlerin dünyaki sosyal sorunları temel aldığını sözlerine ekledi.

Kore Grafik Tasarım Sergisi, 15 Ağustos'a kadar ziyaret edilebilecek.

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Dong Woo CHO Kore Kore Türkiye ilişkiler sergi

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