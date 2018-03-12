Körfez Belediyesi gençleri askere uğurluyor

Körfez Belediyesi’nin hayata geçirdiği “Hayırlı Tezkereler” projesi kapsamında, askerlik görevine başlayacak olan Körfezli gençler evlerinde ziyaret ediliyor.

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran’ın verdiği talimat üzerine Körfez Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından başlatılan “Hayırlı Tezkereler” projesi, tüm hızıyla devam ediyor. Körfez Belediye Başkan Yardımcısı İsa Taş, Belediye Meclis Üyesi Pınar Uysal ve Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Aslı Kuş, proje kapsamında ilçede oturan asker adaylarını ve ailelerini kapı ziyaret etti.

Başkan Yardımcısı İsa Taş ve beraberindeki heyet ilk olarak Hacı Osman Mahallesi’nde Raci ve Gülşen Değer çiftinin oğlu Ömer Faruk’a “Hayırlı tezkereler” demek için ailenin evine konuk oldu. Karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan ziyaret sonrasında ikinci adres Hacı Osman Mahallesi gençlerinden Okan ve Sema Bayram çiftinin oğulları Batuhan’a oldu. Ziyarette askere gidecek olan Batuhan Bayram’a çeşitli hediyeler verildi.