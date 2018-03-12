Körfez Belediyesi köprü yapım çalışmalarını sürdürüyor

Körfez Belediyesi tarafından kısa süre önce yapımına başlanılan Sarmaşık Dere üzerindeki köprü çalışmaları tamamlanırken, Ağadere’de yeni bir geçiş köprüsünün yapımı için çalışma başlatıldı.

Körfez Belediyesi, ilçedeki ulaşım ağını genişleten çalışmaları sürdürüyor. Ağadere Caddesi’ndeki trafik akışını rahatlatmak amacıyla dere üzerine geçiş köprüsü inşa eden Körfez Belediyesi, şimdi de Ağadere Caddesi ile Çeşme Sokak arasındaki mevcut köprüyü genişletmek için çalışma başlattı. Ekipler, kısa süre önce Mimar Sinan Mahallesi’nde Sarmaşık Dere üzerinde ana güzergah üzerindeki trafik yükünü azaltmak hedefi ile geçişe olanak sağlayacak köprü için çalışma başlatmıştı. Köprü için çalışma yürüten ekipler, bu çalışmanın büyük kısmını tamamladı. Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran da bölgeye giderek çalışmaları yerinde inceledi.

Kısa süre içerisinde eksiklerin giderilerek köprünün araç geçişine açılacağını belirten Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Fen İşleri Müdürlüğü’nün Ağadere üzerindeki mevcut köprüyü hem yenilemek hem de genişletme adına çalışma başlattığını söyledi.