Körfez İşbirliği Konseyinden BMGK'ya çağrı

RİYAD (AA) - Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Genel Sekreteri Abdullatif ez-Zeyyani, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK), Husilerin Kızıldeniz'deki uluslararası deniz ulaşımına yönelik saldırılarını durdurma çağrısında bulundu.
Husilerin önceki gün Suudi Arabistan'a ait iki petrol gemisini hedef almasıyla ilgili yazılı açıklama yapan Zeyyani, saldırıyı kınadı ve bunu, Husilerin Kızıldeniz'deki uluslararası ticaret ve bölgesel güvenlik üzerinde oluşturduğu tehdidi ortaya koyan "korkak bir terör eylemi" olarak nitelendirdi.
Zeyyani, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve BMGK'yı, Husilerin saldırılarını durdurma konusunda üzerlerine düşen siyasi ve hukuki sorumluluğu yerine getirmeye çağırdı.
Suudi Arabistan'ın El İhbariyye kanalı önceki gün "Kızıldeniz'de Suudi Arabistan'a ait bir petrol gemisinin terör saldırısına uğradığını" bildirmiş ancak daha sonraki açıklamalarda hedef alınan gemi sayısının iki olduğu duyurulmuştu.
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