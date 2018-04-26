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Körfez Kent Konseyi’nden ’Hayırlı olsun’ ziyareti

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2018 10:02 | Son Güncelleme

Körfez Kent Konseyi Başkanı İsa Taş, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Körfez Ticaret Odası Başkanlığına seçilen Recep Öztürk’e "Hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.Körfez Kent Konseyi, kongre sürecinin arından Ticaret Odası başkanlığına seçilen Recep Öztürk’e hayırlı olsun ziyaretin bulundu.

Körfez Kent Konseyi’nden ’Hayırlı olsun’ ziyareti

Körfez Kent Konseyi Başkanı İsa Taş, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Körfez Ticaret Odası Başkanlığına seçilen Recep Öztürk’e "Hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.
Körfez Kent Konseyi, kongre sürecinin arından Ticaret Odası başkanlığına seçilen Recep Öztürk’e hayırlı olsun ziyaretin bulundu. Ziyarette Körfez Kent Konseyi Başkanı ve Körfez Belediye Başkan Yardımcısı İsa Taş, Genel Sekreter Aslı Kuş ve yürütme kurulu üyeleri katıldı.
Ziyarette Recep Öztürk’e hayırlı olsun dileklerini ileten Körfez Kent Konseyi Başkanı İsa Taş, “Bugün burada bizleri ağırlayan Başkanımız Recep Öztürk’e teşekkürlerimi sunuyorum. Körfez herkesin birlik, beraberlik ve saygı çerçevesi içinde olduğu bir ilçe. Bizler ele ele vererek, gönül coğrafyamızı zengin tutarak güzel işlere imza atacağız. Recep Öztürk’e yeni görevinde başarılar diliyorum. İlçemize hayırlı olsun” dedi.
Ziyaret dolayısıyla teşekkürlerini ileten Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk, “Kent Konseyi gibi güzel bir oluşumun bizleri ziyaret etmesi gerçekten çok güzel. Yaptığınız çalışmaları yakından takip ediyorum. Körfez’de birlik ve beraberliğin sağlanması noktasında emeğiniz büyük” diye konuştu.

Körfez Kent Konseyi’nden ’Hayırlı olsun’ ziyareti

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