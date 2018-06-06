HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

"Körfez krizi seneler önce planlandı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2018 02:01 | Son Güncelleme

Eski Katar Başbakanı Hamad bin Casim Al Sani: - "ABD'deki soruşturmalar, Körfez krizinin seneler önce planlandığını ortaya çıkardı"

DOHA (AA) - Eski Katar Başbakanı Hamad bin Casim Al Sani, "ABD'deki soruşturmalar, Körfez krizinin seneler önce planlandığını ortaya çıkardı." dedi.

Hamad bin Casim Al Sani, Körfez krizinin 1. yılında Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ülkeme karşı sunacağınızı söylediğiniz deliller nerede? ABD'deki soruşturmalar, Körfez krizinin uzun yıllar önce planlandığını ortaya çıkardı." ifadelerini kullandı.

Sözünü ettiği soruşturmaların detaylarına ve ABD'de kimler tarafından yürütüldüğüne ilişkin bilgi vermeyen Al Sani, şunları kaydetti:

"Katar ablukası herhangi bir şey için yapılmadı. Planlanan gündem uygulandı. Bu krizde kurban, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) oldu. Genç nesillerden babalarının başladığı yolu tamamlamalarını bekliyorduk. Ancak bazı KİK ülkelerinin kararıyla her şey yıkıldı. Altı ülkenin onayıyla karar alması gereken KİK'in iç tüzüğü nerede kaldı."

Al Sani ayrıca Kral Selman bin Abdulaziz'in, Körfez ailesinin büyüğü olarak, "işlerin yoluna girmesi" konusundaki hikmetine güvendiğini dile getirdi.

Katar ve bazı Arap ülkeleri arasındaki kriz, 5 Haziran 2017'de Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Mısır yönetimlerinin Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleriyle başlamıştı. Katar'a abluka uygulayan 4 ülke, ilişkilerin düzeltilmesi için Doha yönetimine 13 maddelik talep listesi sunmuş, Katar ise uluslararası hukuka aykırı hiçbir talebin kabul edilmeyeceğini açıklamıştı.

PARTNERBu ilişki Defne Samyeli'ye yaradı! Bu ilişki Defne Samyeli'ye yaradı!
"Bu millet asla hiç geriye bakmamıştır hep ileriye doğru gitmiştir"
Emine Erdoğan, Sevgi Çiçek ve ailesinin evinde iftara katıldıEmine Erdoğan, Sevgi Çiçek ve ailesinin evinde iftara katıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Katar körfez krizi

En Çok Okunan Haberler

Seçim sonuçlarına ilişkin yeni anket! Metropoll anketine göre kim ne kadar oy alıyor?

Seçim sonuçlarına ilişkin yeni anket! Metropoll anketine göre kim ne kadar oy alıyor?

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin SONAR'dan en yeni anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin SONAR'dan en yeni anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

Şii dini lider Mukteda es Sadr fetva verdi: Sigara orucu bozmaz

Şii dini lider Mukteda es Sadr fetva verdi: Sigara orucu bozmaz

Meral Akşener'den 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin flaş açıklama!

Meral Akşener'den 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin flaş açıklama!

Murat Boz'un bu paylaşımı Aslı Enver'e mi?

Murat Boz'un bu paylaşımı Aslı Enver'e mi?

Survivor tarihinin en başarılı ve aynı zamanda en güzel kadını kim oldu?

Survivor tarihinin en başarılı ve aynı zamanda en güzel kadını kim oldu?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
CNN Türk önünde meşaleli Meral Akşener protestosu! Habertürk yayınını duvara yansıttılar!

CNN Türk önünde meşaleli Meral Akşener protestosu! Habertürk yayınını duvara yansıttılar!

Şırnak'ta 3 kadın terörist "aile destekli ikna çalışmaları" sonucu teslim oldu

Şırnak'ta 3 kadın terörist "aile destekli ikna çalışmaları" sonucu teslim oldu

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Abdullah Gül ziyareti ile ilgili ilk kez konuştu!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Abdullah Gül ziyareti ile ilgili ilk kez konuştu!

Denizli'de 'Pempe Kod' tatbikatı için alarm verildi! Hastane teyakkuza geçti!

Denizli'de 'Pempe Kod' tatbikatı için alarm verildi! Hastane teyakkuza geçti!

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Başbakan'dan flaş bedelli askerlik açıklaması

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Başbakan'dan flaş bedelli askerlik açıklaması

Kato dağında dev operasyon başladı! İşte ilk görüntüler

Kato dağında dev operasyon başladı! İşte ilk görüntüler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.