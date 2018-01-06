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Körfez Kupası finalinde tribün bariyeri çöktü: 40 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ | 06.01.2018 02:36 | Son Güncelleme 56 dakika önce

- Kuveyt'te, Umman ile BAE milli takımlarının mücadelesinin ardından yaşanan izdiham sırasında tribün bariyerinin çökmesi sonucu yaralanan taraftarlar hastanelere kaldırıldı

KUVEYT (AA) - Kuveyt'te, Umman ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) milli takımlarının karşılaştığı Körfez Kupası final maçının sonunda çıkan izdiham sırasında tribün bariyerinin çökmesi sonucu 40 taraftarın yaralandığı bildirildi.

Kuveyt resmi haber ajansı KUNA'nın haberine göre, Başbakan Yardımcısı Enes Salih, Uluslararası Cabir Stadyumu'nda oynanan Umman-BAE müsabakasının sonunda çıkan izdihamda tribün bariyerinin çöktüğünü ve 40 taraftarın yaralandığını duyurdu.

Salih, kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bilgisini paylaştı.

Bu arada Umman, normal süresi golsüz tamamlanan maçı penaltı atışlarıyla 5-4 kazanarak Körfez Kupası'nı ikinci kez müzesine götürdü.

(AA)

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