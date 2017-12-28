Körfez ülkeleri Afganistan'daki terör saldırısını kınadı

DOHA (AA) - Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Katar,Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir kültür merkezine düzenlenen 41 kişinin hayatını kaybettiği intihar saldırısını kınadı.

BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kabil'deki terör saldırısının en güçlü şekilde kınandığı, terör ve şiddetin her türünün reddedildiği ifade edildi.

Bahreyn Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, teröre karşı mücadelesinde Afganistan ile iş birliği içinde olunduğu belirtilirken, taziye ve acil şifa dileklerine yer verildi.

Katar Dışişleri Bakanlığı da Kabil'deki terör saldırısına tepki gösterdi. Bakanlık, Doha yönetiminin, gerekçeleri ne olursa olsun şiddet ve terör karşısındaki değişmez tutumuna vurgu yaptı.

Kabil'de bir kültür merkezine sabah düzenlenen intihar saldırısında 41 kişi hayatını kaybetmiş, 84 kişi yaralanmıştı. Saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

(AA)