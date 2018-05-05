Körfez ülkeleri istiridyeden doğan mirası korumaya çalışıyor

DOHA (AA) - SERDAR BİTMEZ - Körfez ülkelerinin geçmişte en önemli geçim kaynağı olan inci avcılığı zamanla şöhretini yitirse de Basra Körfezi'nin güney kıyılarındaki devletler bu mesleği unutturmamak ve bir kültürel miras olarak genç nesillere bırakmak istiyor.

Körfez'de çok eski zamanlardan beri yapılan inci avcılığı, 1930'lara kadar bölgenin en temel geçim kaynağıydı.

Merkezi Bahreyn ve Katar olan inci avcılığı geçmişte özellikle Körfez sularının daha sıcak olduğu bahar ve yaz aylarında yapılıyordu. Tekneler, sıcak mevsimlerde Doha, Manama, Dubai ve Abu Dabi limanlarından istiridyeyle dolu açıklara doğru demir alıyordu.

Evlerinden aylarca uzak kalan inci avcıları, döndüklerinde topladıkları incileri pazarlardaki yerel tüccarlara satıyordu. Tüccarlarda bunları Hindistan, İngiltere, Fransa, İtalya ve Avrupa'ya ihraç ediyordu.

Ancak özellikle 19. yüzyıl başlarında Avrupa ve Amerika'dan gelen talebin artmasıyla yoğunlaşmaya başlayan inci avcılığı, 1910'larda Japon girişimci Kokichi Mikimoto'nun kültür inciliğini keşfetmesi ve piyasaya daha ucuz inci sürmesi ile büyük darbe aldı.