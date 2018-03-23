NİĞDE (AA) - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "Bizler kardeşiz, kültürümüz, dinimiz, yemeğimiz, her şeyimiz hemen hemen aynı. Onun için bizim birlikte iş birliği yapmamız kadar doğal bir şey olamaz." dedi.

Fakıbaba, Ahiler Kalkınma Ajansı ile Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı iş birliğiyle kentteki otelde düzenlenen "Körfez Ülkeleri Tarım ve Hayvancılık İş Forumu"nda yaptığı konuşmada, beraber olmanın bütün devletlerin işine geldiğini, neticede ülkelerin ve İslam'ın kazanacağını söyledi.

El ele verildiğinde her şeyin yapılabileceğini belirten Fakıbaba, İslam'ın bütün insanları sayan ve seven kardeşlik dini olduğunu dünyaya ispat etmek için bir araya gelmeyi önemli fırsat olarak gördüğünü vurguladı.

"Bizler kardeşiz, kültürümüz, dinimiz, yemeğimiz, her şeyimiz hemen hemen aynı. Onun için bizim birlikte iş birliği yapmamız kadar doğal bir şey olamaz." diyen Fakıbaba, şunları kaydetti:

"Bu kardeşlerimizle Niğde'de iş birliği yapabiliriz. Devlet olarak hep onların yanında olacağız. Bundan emin olabilirler. Devlet olarak bu kardeşlerimizin hep yanında olacağız. Bunu karşılıklı iki özel iş adamı yapabilir. Gerekirse devlet olarak biz de ortak olabiliriz. Bu konuda Allah'ın izniyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti güvence verir, sonuna kadar sözünü yerine getirir. Biz de tabii ki Suudi Arabistan'da yatırım yapmak isteriz. Aslına bu da yetmez, yine 3. ülkelerde el ele verip de başka yatırımlar yapalım.

Şuna söz veriyorum, Türkiye Cumhuriyetinin bir bakanı olarak ister Niğde'de özel sektörde ister Konya'da, Diyarbakır'da, Manisa'da, Şanlıurfa'da, Türkiye'nin herhangi bir şehrinde ortaklık yaptıklarında devlet olarak biz hep onların yanında, destekçisi olacağız."

Konuşmaların ardından Fakıbaba, kendisine hediye edilen yöresel kıyafeti giydi.