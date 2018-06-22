Körfez ülkelerinin Ürdün krizine yönelik tutumu

Körfez ülkeleri arasındaki anlaşmazlık yaşayan tarafları razı etmek için de Ürdün, yaklaşık 2 yıl önce ülkeye çağırdığı Tahran Büyükelçisini geri göndermeyi dondurma kararı alarak, İran ile anlaşmazlıkta Suudi Arabistan'ın yanında yer aldığını vurgulamıştır.

Ürdün'ün, Mekke zirvesinden 2 gün sonra Katar'ın yardımlarını kabul etmesi ise Amman yönetiminin kendi çıkarlarına öncelik verdiğine işaret ediyor ve bölgedeki ittifak haritasını yeniden çizme durumu yaşıyor.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin, Ürdün'e 2,5 milyar dolar yardım paketinin açıklandığı Mekke zirvesinden duyduğu memnuniyeti dile getirmesi de Katar'a abluka uygulayan Körfez ülkeleri ile Mısır arasındaki derin görüş birliğinin kesin bir delili olarak değerlendirildi

Uzmanlar, içinde bulunduğu derin ekonomik krizin gölgesinde Körfez ülkelerinin Ürdün'e yardım seferberliği yapmasını, mütevazi bir sonuç elde edilmesine rağmen Katar ile Körfez ülkeleri arasındaki anlaşmazlığı çözme yolunda atılmış bir adım olarak değerlendirdi.

Yaşadığı ekonomik kriz ve ülke genelinde yapılan protestolar neticesinde Ürdün'ün son zamanlarda Körfez krizine yönelik tarafsız kalma ya da susma siyasetinden çıkma yolunu açacak ve anlaşmazlığın çözümünde aracı rolü oynayacak dengeli bir dış siyaset yürüttüğü görülmeye başlandı.

Ürdün halkı 2018 yılının başından beri ekmek ve yakıt gibi temel yaşam ürünleriyle birlikte hizmetlerde büyük orandaki fiyat artışıyla karşı karşıya kalmış durumda.

- Ürdün'ün güvenliği ve istikrarı Körfez ülkelerine olumlu yansıyor

Yermuk Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi Profesörü Muhammed Beni Selame, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ürdün ile Körfez ülkeleri arasındaki ilişkiler ve bağların yanı sıra Amman yönetiminin onların güvenliğini sağlama konusundaki rolünden hareketle, söz konusu ülkelerden Ürdün'e sunulan yardımları "gereğinden çok az" olarak değerlendirdi.

Beni Selame, "Körfez ülkelerinin Mısır, Lübnan ve son olarak Etiyopya gibi muhtaç ülkelere sunduğu ve sunmakta olduğu yardımlar, onların başkalarına cömertçe yardım ettiğine, Ürdün'e ise cimrilik yaptığına delalet etmektedir. Ürdün, bölgeye yönelik tehlikelerle iç ve dış tehditlerin gölgesinde geçilmez bir engele benzemektedir." dedi.