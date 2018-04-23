Körfez’de 23 Nisan coşkusu stada sığmadı

Körfez Alpaslan Türkeş Stadı’nda düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarına çocuklar yoğun katılım gösterdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun 98. yıldönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Körfez’de coşkuyla kutlandı. İlk tören Körfez Kaymakamlığı Tören Alanı’nda yapıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün çelenginin bırakıldığı programa Körfez Kaymakamı Dr. Hasan Hüseyin Can, Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Körfez Cumhuriyet Başsavcısı Alpaslan Kaplan, askeri erkân, siyasi parti ve STK temsilcileri katıldı.

Çelenk törenin ardından gerçekleştirilen utlama programı ise Alpaslan Türkeş Stadı’nda devam etti. Günün anlam ve öneminin belirtildiği konuşmaların ardından, çeşitli sosyal ve kültürel yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi. Daha sonra tüm öğrenciler Petkim Ortaokulu bandosu eşliğinde gösteri yürüyüşü gerçekleştirdi ve vatandaşları selamladı. Daha sonra Petkim Ortaokulu ana sınıfı halkoyunları ekibi gösterilerini sergiledi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Uluslararası 23 Nisan Çocuk Festivali kapsamında Kocaeli’ye gelen Kazakistan, Kuzey Kıbrıs, Belarus ve Gagavuz Türkleri öğrencilerinin sergilediği gösteriler de büyük beğeni topladı. Program, step ve jimnastik gösteri ile okul korosunun seslendirdiği şarkılar ile devam etti.