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Körfez’de kitap günleri başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2018 12:42 | Son Güncelleme

Körfez Belediyesi tarafından düzenlenen Kitap Günleri, gerçekleştirilen törenle başladı.Körfez Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Ömür Boyu Öğrenme Federasyonu, Barbaros İmam Hatip Ortaokulu ve Uluslararası Gençlik ve Spor Konfederasyonu iş birliği ile düzenlenen Körfez Kitap Günleri düzenlenen törenle başladı.

Körfez’de kitap günleri başladı

Körfez Belediyesi tarafından düzenlenen Kitap Günleri, gerçekleştirilen törenle başladı.
Körfez Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Ömür Boyu Öğrenme Federasyonu, Barbaros İmam Hatip Ortaokulu ve Uluslararası Gençlik ve Spor Konfederasyonu iş birliği ile düzenlenen Körfez Kitap Günleri düzenlenen törenle başladı. 22 Nisan’a kadar sürecek Kitap Günleri’nin açılışına Körfez Kaymakamı Dr. Hasan Hüseyin Can, Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Federasyon temsilcileri, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Okutan, İlçe Emniyet Müdürü Yusuf Aydın, İlçe Jandarma Komutanı Fikret Çetin Kale, AK Parti İlçe Başkanı Şener Söğüt ve yönetim kurulu üyeleri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Törende yaptığı konuşmasında okumanın önemine değinen İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Okutan, “İnsan için en etkili öğrenme yolu okumaktır. Okuyarak yetişmiş bir toplum, başarılı olacaktır. İnsan beyni okuyarak beslenir ve bilgi ile güçlenir” dedi.
İlk kez bir ilçenin bu tarzda etkinlik yaptığını dile getiren Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran ise, “İlk emri ‘oku’ olan bir inancın temsilcileri olarak kitaba verdiğimiz önem oldukça fazla olması gerekir. İlçemizde böyle bir etkinlik ilk defa yapılıyor. Sadece Büyükşehir Belediyemiz yapıyordu. İlçelerde de federasyonumuzun öncülüğünde diğer ilçelere de örnek olacaktır” diye konuştu.
Körfez’in ilklerin ilçesi olduğunu belirten Körfez Kaymakamı Hasan Hüseyin Can ise, “Kitapla dostluk, buluşma ve okuma, ilmin temeli bakımından önemli bir faaliyettir. Körfez’deki kurumlarımız güzel bir faaliyete imza attılar. Körfez ilklerin yaşandığı ilçeler arasındadır” şeklinde konuştu.
Yapılan konuşmaların ardından protokol üyeleri kürsüleri gezdi hem yayın evi temsilcileriyle hem de vatandaşlarla sohbet etti.

Körfez’de kitap günleri başladı

Körfez’de kitap günleri başladı

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