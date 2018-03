Körfez’e de asansörlere sıkı denetim uygulanıyor

Körfez Belediyesi ekipleri son üç ayda 156 asansörün denetimini gerçekleştirdi.

Körfez Belediyesi, ‘Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği’ doğrultusunda asansörlerden kaynaklı can ve mal kayıpları olmaması için denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda yapılan çalışmalarda ekipler 3 ayda 156 asansörün kontrolünü gerçekleştirdi. Kontrol edilen asansörlerin durumu, kırmızı kullanılamaz, sarı güvensiz, mavi hafif kusurlu ya da yeşil güvenli etiketi yapıştırılarak belirtiliyor. Yapı Kontrol Müdürlüğü yetkilileri tarafından gerçekleştirilen kontroller sonrasında 156 asansörden 19’u kırmızı, 1’i sarı, 71’i yeşil olmak üzere 65’ine de mavi etiket yapıştırdı. Kontrolü yapılan asansörlerden bakım gerektirenler ise verilen süre içerisinde onarılmazsa, Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü’nce para cezası uygulanıyor.

Vatandaşların can güvenliğinin her şeyden önemli olduğuna dikkat çeken Körfez Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü yetkilileri, “Körfez Belediye Başkanımız İsmail Baran’ın direktifleri doğrultusunda asansörlerin durumu noktasında denetimlerimizi sıkı tutuyoruz. Hemşehrilerimizin can güvenliği her işin önünde gelir" dedi.