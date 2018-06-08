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Korgeneral İsmail Metin Temel Afrin'de!

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2018 10:00 | Son Güncelleme

2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel, Zeytin Dalı Harekatı sırasında terörden arındırılan Burseya Dağı'nda askerlerle iftar yaptı.

Korgeneral Temel, beraberinde askeri yetkililerle Kilis Valiliğince organize edilen etkinlik kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak için 20 Ocak’ta başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nda teröristlerden temizlenen Afrin'in kuzeydoğusundaki Burseya Dağı'na geldi.

Buradaki üs noktasında görevli askeri personel tarafından karşılanan Korgeneral Temel, bir süre sohbet ettiği Mehmetçik ile iftar saatini bekledi.

Ezanın okunmasının ardından Korgeneral İsmail Metin Temel ve askerler, Kilis Valiliği Çok Amaçlı Toplum Merkezi'nin (ÇATOM) kadın kursiyerlerince hazırlanan ev yemekleriyle oruç açtı.

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"HUDUTLARIN EMNİYETİNİ SAĞLADILAR"

Etkinlikte askerlere hitaben bir konuşma yapan Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, "Zeytin Dalı Harekatı devletimizin, milletimizin ilan edilmemiş bir seferberliği topyekün yaşadığı ve Türkiye'nin en ücra köşesinden yüreklerin topyekün çarptığı, tüm milletimizin emeğini ve katkısını ortaya koyabilmek adına ordumuza destek verdiği bir harekat oldu." dedi.

Kilis halkının bölgeyi terörden arındırıp, hudutların emniyetini sağlayan Mehmetçik ile gurur duyduğunu vurgulayan Tekinarslan, harekat sırasında şehit olanlara Allah'tan rahmet, gazilere acil şifa diledi.

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Başta 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel olmak üzere emeği geçen yiğit Mehmetçik'e minnettar olduklarını kaydeden Tekinarslan, şunları söyledi:

"Buradaki komutan arkadaşlarımızın neredeyse tamamı ömürlerinin neredeyse tamamını dağların aşılmaz zannedilen zirvelerinde geçirdiler. Kato, Kandil, Cudi, Gabar, Herekol, Tendürek ve Ağrı onlara artık düz yol gibi gelmeye başladı. Kahraman Mehmetçik'imiz, bütün bunların hepsini hiçbir gün yüksünmeden büyük bir özveriyle gerçekleştirdi. Belki yıllardır eşlerini yanına alıp bir yemeğe gidemedi, belki çocuklarının hangi sınıfta okuduğunu dahi bilmiyorlar ama mevzubahis vatansa, milletin huzuruysa, devletin güvenliğiyse her türlü sıradan ve olağan sayılan hayatı bir kenarda bıraktılar. Dünya tarihinin adeta yeniden yazıldığı bu topraklarda gözlerini budaktan esirgemeksizin vatan uğruna mücadele ettiler. Kilis halkı adına hepsine şükranlarımızı sunuyoruz."

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Etkinliğe, 6. Mekanize Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Hakan Atınç ve 6. Mekanize Piyade Tümen Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Uğur Bülent Acarbay, 4. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Barut, Bornova Jandarma Tugay Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras da katıldı.

MUHARREM İNCE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Malatya’da gerçekleştirdiği seçim mitingine katılan ve konuşmasını alkışlayan 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel'e tepki göstermişti. Muharrem İnce, Nevşehir'de gerçekleştirdiği mitinginde oldukça tartışılacak ve ses getiren bir açıklama yapmıştı. II. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel'e ithafen "30 Ağustos'ta ilk emekliye ayıracağım general o olacak. 81 milyonun huzurunda söylüyorum. Senin apoletlerini sökmezsem ben de Muharrem İnce değilim." demişti.

AA

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İsmail Metin Temel Afrin muharrem ince Recep Tayyip Erdoğan Zeytin Dalı Harekatı

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Okuyucu Yorumları 17 yorum
baktı çok tepki aldı Erdoğana yalakalık yapmakla hemen halkın hasan olduğu üç noktası olan PKK ya sarıldı afrin gitmekle kendini haklı yapmaya çalışıyor sen bu ülkenin komutanısin Erdoğan ve ya akp nin değil hah şöyle adam gibi işini yap
MEMLKETİN KOMUTANINAN ASKERİNE DİL FAZLA DİL UZATMAMAK LAZIM.
Çok ama çok medyatik.
git askerlerinle iftar yap siyasette ne işin var senin askerin asker derken üst rütbelileri kastediyorum siyaset yapacaksan biliyorsun hiç bir dönemde asker bu kadar ..... olmamıştı
Bir konu bu kadar mı çarpıtılır arkadaş.
Elinden öpüyorum paşam.
reklamlarrrrrrrrr:) anlayan anladi
komutanım su muammerede bı ugrasan
yalaka özellikle gitti ki sosyal medyada daha çok yer alsın ve onun üzerinden Sayın ,İnce eleştirilsin.O askerliğini para karşılığı yapıyor ama ben hiç para almadan 20 ay yaptım. Yazık paşa ama yalaka
bu maynet nasıl bir haber yapıyosnunuz başlıga bakarmısın o korgeneral nereden çıktı böyle başlık olurmu
Kimse onun paşalığına askerliğine bir şey söylemiyor. Siyasete karışmasın, sadece işini yapsın.
akp siyasetini söylemlerinde haklı çıkarmaya yönelik showlar bunlar. partizanlık ve riyakarlık kıtalar dolaşıyor.
show yapıyor
Asker askerliğini yapacak.. siyasete karışmayacak..
BIRAK SHOW YAPMAYI SIKIYORSA GİT KANDİLİ TEMİZLE
Paşa nın askerliğini tartışan yok.. Siyasete alet olmasın gitsin işini yapsın..
Bir zamanlar Saddamın Generalleri Komutanları vardı. Şimdi de Tayyipin Generalleri Komutanlaro var
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