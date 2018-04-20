 KORİDORLARDA YAŞANAN OLAYLAR KAMERALARA YANSIDI

İSTANBUL / DHA
Fenerbahçe - Beşiktaş maçının oynandığı Ülker Stadyumu'nda soyunma odası koridorunda yaşanan olayların güvenlik kamerası görüntüleri sosyal medyaya düştü.
Tatil edilen maçta sahadaki olayların yanı sıra soyunma odalarına giden koridorda da arbede yaşandı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
------------
- Sosyal medyadaki görüntüler
AK Parti'de dördü bakan 22 isim yeniden aday olamayacak mı?
Son anket yayınlandı! İşte 24 Haziran seçim sonuçları için flaş tahminler
Milyonluk ihaleden eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez’in oğlu çıktı
Meral Akşener'ın 24 Haziran seçim planının detayları ortaya çıktı
Kötü haberler peş peşe geldi: Çok sayıda ölü ve yaralı var
ABD'den çok konuşulacak erken seçim açıklaması
ABD'den Rusya iddiası: Füzeleri gördüğü halde angaje olmadı
Yer: Adana! Silahı verdi, 'yaparsam öldür' dedi, öldü
Porno yıldızları bedava Bitcoin dağıttı!
Kız kardeşini avutmaya gitti, çırılçıplak poz verdi!
WhatsApp'a özel bir yenilik eklendi
Okuyucu Yorumları 0 yorum