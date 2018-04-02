"Korkmuyorum yalnız değilim"

"Orada aileyi küçülttük. Onun dışında olan büyük anne, büyük baba ve diğerlerini dışlamaya başladık. Sonra siteleşmeye başladık. Daha büyük aile olan mahalleden kopmaya başladık. Artık şehirlerimizde bir mahalle, bir sokak kavramı yok. Bunu da hep kötü anlamda kullandık. Adını mahalle baskısı koyduk. Mahallenin güzel ve iyi nimetleri varken bunların hepsini dışladık ve site toplumuna dönmeye başladık. Bu site toplumunda, apartman toplumunda kimse kimseyi tanımaz, konuşmaz oldu."

"Çocuk susar, sen susma" sloganıyla hareket ettiklerini aktaran Karabulut, "Çocuk bize Allah'ın emaneti. Çocuk masumiyetin karinesi, şefkatin, iyiliğin sembolü. 'Çocuk İslam fıtratı üzerine doğar, ailesi ve çevresi onu Yahudi veya Hristiyan yapar' diyen Peygamberin tavsiyesini dinlemediğimiz için bugün bunları konuşuyoruz diye düşünüyorum. Bugün asıl sıkıntı çocukta değil bizde. Kendimize böyle bir bakmamız lazım. Önce kendimize çeki düzen vermemiz lazım ki çocuklarımıza iyi bir yol gösterelim." diye konuştu.

Çocuk istismarını önleme ve bağımlılıkla mücadele konusundaki çalışmalara değinen Elban, "İstismar ve bağımlılıkla mücadele konusu tek başına devletin, bir kısım kurumların, bir şehrin, hatta bir ülkenin konusu olamaz. Bir bütün olarak dünya toplumu mücadele etmeli. Bunu da artık halının, kilimin altına sürmek ihtimali ya da öyle bir imkan da kalmadı. Hemen tez elden herkes bir kurum mensubiyeti ya da görevini düşünmeden herkesin elinden geldiğince çok süratli şekilde bu mücadeleyi yürütmesi gerektiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Karabulut, şöyle konuştu:

"Öyle bir gençlik yetiştiriyoruz ki terörist olabiliyor, bombalar üzerine bağlayıp kendini infilak edebiliyor. Dini öyle bir noktaya getirdik ki altın nesil dedik, okumuş nesil dedik ama kişiliklerini ellerinden aldık. Kişiliksiz dediğimiz o gençlik 15 Temmuz'da gördük ki kendi ülkesine, vatanına hiç korkmadan bomba yağdırabiliyor, silahını insanlarına doğrultuyor. Bizim dünden fazla çok iyi dersler çıkarmamız lazım ki bundan sonra bu sıkıntıları yaşamayalım. Çocuk istismarını, madde bağımlılığını ve canavar olarak yetiştirdiğimiz bu gençliği nasıl yetiştirdik ya da yetiştiriyoruz diye önce kendimize dönüp bakmamız lazım. Biz kendimize bakar oradan ders alırsak istikametimizi düzeltirsek inanın 5 yıl sonra bakacağız ki bu olaylar çok çok azalmış."

Konuşmaların ardından Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Derneği Başkanı Prof. Dr. Bahar Gökler, Dernek Yönetim Kurulu Üyesi avukat Hatice Kaynak ile projede görevli kurum müdürleri, Vali Elban, Rektör Karabulut ve 12. Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Ömercikli'den plaketlerini aldı.

Program eğitim bölümüyle devam etti.