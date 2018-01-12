Korku dolu anlar! Sokak ortasında silahlar çekildi

Mustafa Ok ile aralarında husumet olan A.C., saat 12.45 sıralarında, Adapazarı Kavaklar Caddesi’nde karşılaşınca tartışmaya başladı. A.C. üzerindeki tabancayı çıkararak 6 el ateş etti. Kurşunlardan ikisinin bacağına isabet ettiği Mustafa Ok, yere yığıldı.

POLİSLER SALDIRGANI YAKALADI

Silah seslerini duyup olay yerine koşan sivil polisler, kaçan saldırganı yakaladı.

Yaralı Ok ise olay yerine gelen 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Saldırganın yakalanma anı ise kameralara yansıdı. Polis, A.C.’yi yere yatırıp kelepçelerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.