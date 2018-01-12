HABER

Korku dolu anlar! Sokak ortasında silahlar çekildi

GÜNCEL HABERLERİ | 12.01.2018 17:23 | Son Güncelleme 2 saat önce

Adapazarı’nda, A.C. (26), aralarında husumet bulunan Mustafa Ok’u (27) bacağından vurdu. Silah seslerini duyarak olay yerine koşan polisler, kaçmaya çalışan A.C.’yi yakaladı.

Mustafa Ok ile aralarında husumet olan A.C., saat 12.45 sıralarında, Adapazarı Kavaklar Caddesi’nde karşılaşınca tartışmaya başladı. A.C. üzerindeki tabancayı çıkararak 6 el ateş etti. Kurşunlardan ikisinin bacağına isabet ettiği Mustafa Ok, yere yığıldı.

POLİSLER SALDIRGANI YAKALADI

Silah seslerini duyup olay yerine koşan sivil polisler, kaçan saldırganı yakaladı.

Yaralı Ok ise olay yerine gelen 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Saldırganın yakalanma anı ise kameralara yansıdı. Polis, A.C.’yi yere yatırıp kelepçelerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika... İstanbul'da iki grup arasında silahlı çatışma
Son dakika: Büyükçekmece'deki pastanede silahlı çatışma
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
polis silah silahlı saldırı Adapazarı

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Abdullah Gül'den Erdoğan ve AK Parti'ye yanıt

Son dakika! Abdullah Gül'den Erdoğan ve AK Parti'ye yanıt

Erdoğan, Aysun Kayacı'ya ateş püskürdü

Erdoğan, Aysun Kayacı'ya ateş püskürdü

Son dakika haberi! Halk Özel Harekatı Derneği hakkında inceleme

Son dakika haberi! Halk Özel Harekatı Derneği hakkında inceleme

Yonca Evcimik'ten 'Kapıcı Abdül'e büyük ayıp

Yonca Evcimik'ten 'Kapıcı Abdül'e büyük ayıp

17 yaşında ablasını öldürdü! Cezası belli oldu

17 yaşında ablasını öldürdü! Cezası belli oldu

Hayko Cepkin'in fiziksel özelliğiyle dalga geçen Asena Atalay tepki çekti

Hayko Cepkin'in fiziksel özelliğiyle dalga geçen Asena Atalay tepki çekti

Okuyucu Yorumları 13 yorum
Ülkede saray ve çevresi hariç hiç kimsenin huzur ve güveni yoktur.. akp ye oy verenler dahil ..
@serdar_1981_alcym niye nereye verecektik senin gibi terör yandaşı türkiye ve millet düşmanı partileremi verseydik
@serdar_1981_alcym sen bi git saraya gez dolaş bakalım ne kadar faydası var Türkiye’nin böyle bi yere ihtiyacı olduğunu anlarsın sayın abim böyle burdan ahkem keserek hiç bişeyi kanıtlayamazsınız ve inandırıcı değilsiniz
@esraramazan ve kuzey_3412 satılmışlar. bi avantanız kesin vardır
şaşırmayın bu daha Turkiyenin iyi günleri..
Eşkıya ülkeye hakim olmuş bile.
saray ve çevresini 300 polis koruyor ondan güvendeler.
Ahmak ahmak sözler kunuşuyorsunuz adam bi saray yaptı herkes daha gitmeden görmeden içine girmeden boş boş konuşmalar yapıyonuz ben gittim içine girdim adam Türkiye ye yakışan bir külliye yaptırmış ve tebrik ediyorum kendilerini
@esraramazan ersarı fazla kacırmışsın sen
Silahı serbest bırakırsan olacagı bu daha dur bebelerde silah alacak yakında ülkede
kanun gerek arkadasim.hani molotof atabiliyorlarmi.silahtan sayildi .ortalik ta hain kalmadi.simdi sira bunlarda artik.silah tasima yasalarini zorlastir.ruhsatsiz tasiyana 20 yildan ceza baslat kim yapabilecek
adan sıfır bir ve cukur izleyen gençler etkilenmişler dizilerden
ya bırakın akp yi chp yi sarayıda bu adamlar bu silahları nerden buluyolar markette satılıyomu.bu kadar basit mi silah bulmak
Diğer Haberler
TSK 'Özel Kuvvetler' için özel olarak tasarladı!

TSK 'Özel Kuvvetler' için özel olarak tasarladı!

Karlov suikastinde flaş gelişme

Karlov suikastinde flaş gelişme

Son dakika! Meclis önünde üzerine benzin döktü, kendini yakmaya çalıştı

Son dakika! Meclis önünde üzerine benzin döktü, kendini yakmaya çalıştı

Eski Bolu Valisi İbrahim Özçimen'e hapis cezası!

Eski Bolu Valisi İbrahim Özçimen'e hapis cezası!

Samsun'da büyük patlama! Sokak savaş alanına döndü

Samsun'da büyük patlama! Sokak savaş alanına döndü

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji'den hava durumu açıklaması

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji'den hava durumu açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.