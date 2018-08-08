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Korkunç! Bu halde buldular

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2018 16:32 | Son Güncelleme

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ormanlık alanda araçtan baş aşağı sarkmış vaziyette bulunan uyuşturucu bağımlısının hali yürek sızlattı

Korkunç! Bu halde buldular

Edinilen bilgiye göre, Sarılar Mahallesi’nde ormanlık alan içerisinde bir şahsın araçtan baş aşağı sarkmış vaziyette olduğu ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekibi, baygın haldeki şahsı Manavgat Devlet Hastanesine getirdi.
Manavgat Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından hayati tehlikesi bulunması nedeniyle yoğun bakım ünitesine alınan şahsın uyuşturucu madde aldıktan sonra komaya girdiği belirlendi. Şahsın baygın halde bulunduğu yerde uyuşturucu maddeyi kullandığı şırıngalara da rastlandı. Yapılan araştırmada şahsın isminin M.D. olduğu ve kısa bir süre önce cezaevinden çıktığı belirlendi.

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Anahtar Kelimeler:
Antalya uyuşturucu

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