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Korkunç! Eşi, para karşılığı erkeklerle ilişkiye zorladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2018 12:46 | Son Güncelleme

Malatya'da, eşini para karşılığı erkeklerle ilişkiye zorlayan Suriyeli Yasser Alos gözaltına alındı. İddiaya göre; Alos, imam nikahlı eşi Rabarın Alı'yı arayıp Ahmet Elhasan'ın eve geleceğini ve hazırlık yapmasını söyledi. Gece eve gelen Elhasan genç kadını cinsel ilişkiye girmeye zorladı, genç kadın duruma tepki gösterince önce dövüp sonra çocuklarının gözü önünde iğrenç olayı gerçekleştirdi. Alı, polise eşinin daha önce de kendisini erkeklerle ilişkiye zorladığını söyledi.

Korkunç! Eşi, para karşılığı erkeklerle ilişkiye zorladı

Malatya'nın Battalgazi İlçesine Bağlı Cevherizade Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Cengiz Topel Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın bodrum katında meydana gelen olayda, 23 yaşındaki 2 çocuk annesi Suriye uyruklu Rabarın Alı'yı gece saatlerinde telefonla arayan imam nikahlı eşi Yasser Alos (34) Suriye uyruklu Ahmet Elhasan'ın (32) evlerine geleceğini kendinin hazırlık yapmasını istedi.

ÇOCUKLARININ GÖZÜ ÖNÜNDE SONRA TECAVÜZ

Gece geç saatlerde Rabarın Alı'nın ikamet ettiği eve gelen Ahmet Elhasan'ın, Rabarın Alı'yı ilişkiye girmeye zorladı, genç kadın duruma tepki gösterince önce darp edildi sonrada 2 çocuğunun gözleri önünde tecavüze uğradı. Bu sırada eve gelen eşi Yasser Alos'a durumu anlatan Rabarın Alı eşi tarafından darp edildi.

KOCA GÖZALTINA ALINDI

Kadının çığlıkları üzerine apartman yöneticisi durumu polis ekiplerine bildirdi.İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Yasser Alos'u gözaltına alırken, Rabarın Alı'ya tecavüz ettikten sonra olay yerinden kaçan Elhasan'ı yakalamak için çalışma başlattı.

BAŞKA KİŞİLER DE OLMUŞ

9 yıldır evli olan ve 3 yıl önce 2 çocuğu ile birlikte Malatya'ya gelerek yerleşen Rabarın Alı emniyetteki ilk ifadesinde eşi Yasser Alos'nun baskıları ve tehditleri sonucunda daha öncede para karşılığında bazı kişilerle ilişkiye girdiğini belirterek eşi hakkında şikayetçi oldu.

Rabarın Alı'ya tecavüz ettikten sonra olay yerinden kaçan Ahmet Elhasan'nın kısa sürede yakalandığı olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
fuhuş Suriyeli Malatya

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