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Mina Başaran ve arkadaşlarının cenaze tarihleri belli oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2018 13:57 | Son Güncelleme

İran'da düşen jette hayatını kaybeden 11 kişiden 10'unun cenazesi İstanbul'a getirildi. Pilotun cenazesi ile ilgili işlemlerin sürdüğü öğrenildi. Mina Başaran'ın cenazesini almaya gelen nişanlısı Murat Gezer, Atatürk Havalimanı'nda görüntülendi. Mina Başaran, Sinem Akay ve Burcu Gündoğar Urfalı'nın cenazelerinin yarın ikindi namazına müteakip Ataköy 5.Kısım caminden kaldırılacağı bildirilirken, üç arkadaşın Edirnekapı Şehitliği'ne defnedileceği öğrenildi.

İran'da düşen Başaran Holding'e ait jette hayatını kaybeden Mina Başaran ve 7 arkadaşının cenazeleri bugün Türkiye'ye getirildi. Hayatını kaybedenlerin acılı yakınları cenazeleri almak için Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gitti. Mina Başaran, Sinem Akay ve Burcu Gündoğar Urfalı'nın cenazelerinin yarın ikindi namazına müteakip Ataköy 5.Kısım caminden kaldırılacağı bildirilirken, üç arkadaşın Edirnekapı Şehitliği'ne defnedileceği öğrenildi. Kazada hayatını kaybeden Zeynep Coşkun'un cenazesinin Bursa'dan kaldırılacağı açıklandı ancak törenle ilgili net bir tarih paylaşılmadı.

İş adamı Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran'ı ve arkadaşlarını taşıyan özel uçak, bekarlığa veda partisi için gittikleri Dubai'den dönerken İran üzerinde bilinmeyen bir nedenle düşmüş, uçakta bulunan 11 kişi hayatını kaybetmişti.3'ü mürettebat 11 kişinin hayatını kauybettiği kazanın ardından bugün, 12.10’da, askeri nakliye uçağıyla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne getirilen cenazeler apronda acılı ailelere teslim edildi.

Ailelerin, bugüne kadar yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen 8 yakın arkadaşın cenaze törenlerini birlikte yapmak istediği ifade edilmişti. Ancak alınan son bilgilere göre, Mina Başaran, Sinem Akay ve Burcu Gündoğar Urfalı'nın cenazelerinin yarın ikindi namazına müteakip Ataköy 5.Kısım caminden kaldırılacak. Üç arkadaşın cenazeleri daha sonra Edirnekapı Şehitliği'ne defnedilecek.

Kazada hayatını kaybeden Zeynep Coşkun'un cenazesinin Bursa'dan kaldırılacağı açıklandı ancak törenle ilgili net bir tarih paylaşılmadı.

İRAN ADLİ TIP KURUMU AÇIKLAMA YAPTI

İran Adli Tıp Kurumu’nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Yapılan gerekli tahlillerin ardından kuruma teslim edilen 11 cenazeden birinin aslında diğer kişilere ait parçalar olduğu tespit edildi ve bir kişi hâlâ kayıptır" iddiasına yer verilmişti.

DHA'nın haberine göre açıklamada kazazedelerin Türkiye’deki birinci dereceden aile fertlerinden de numuneler alınarak İran’a gönderildiği bildirilmiş, kimliği tespit edilen 10 yolcunun ismini şu şekilde duyurulmuştu:

Mina Başaran, Sinem Akay, Jasmin Baruh Siloni, Burcu Gündoğan Urfalı, Liana Hananel, Ayşe And, Asligül İzmirli, Zeynep Coşkun, Melike Kuvvet, Eda Uslu...

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10 CENAZE İSTANBUL'DA

Bu açıklamanın ardından feci kazada yaşamını yitiren 11 kişiden 10'unun cenazeleri Türkiye'ye getirildi.

İran’dan saat 07.00’de kalkan askeri nakliye uçağı Diyarbakır’a indi, burada yakıt ikmali yaptı ve tekrar havalandı.

Cenazeleri taşıyan uçak öğle saatlerinde de Atatürk Havalimanı’na indi. Yakınlarına teslim edilen cenazeler, cenaze araçlarıyla Atatürk Havalimanı'ndan ayrıldı. Cenazeler, cenaze araçlarıyla Yenibosna’daki Adli Tıp Kurumu morguna getirildi.

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Kaza sonrası olay yerine giden ailelerin de sabah İran’dan gelen Türk Hava Yolları uçağıyla İstanbul’a döndüğü kaydedildi.

Bu arada pilot Beril Gebeş'in cenazesi ile ilgili işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

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MİNA BAŞARAN'IN CENAZESİNİ ALMAYA NİŞANLISI GELDİ

Mina Başaran'ın cenazesini almaya gelen nişanlısı Murat Gezer, Atatürk Havalimanı'nda görüntülendi. Gezer'in bir hayli üzgün olduğu gözlenirken, ölenlerin diğer yakınları da havalimanına akın etti.

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Cenab-Allah kızlarımıza Rahmet etsin.Genç pırıl pırıl 11 insan .Ailelerine Allah Sabırlar niyaz etsin.Bir daha böyle acılar yaşanmasın inşallah.
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