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Korkunç! İzmirli iş adamını diri diri yakmışlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2018 07:55 | Son Güncelleme

İzmir'deki vahşetin sırrı çözülüyor. İddiaya göre; İş adamı Cihat Murat Öğün'ü eşi ve çocukları uyku ilacı ve iğne ile bayılttıktan sonra halıya sarıp ormana götürdü. Aile üyeleri Öğün'ün arabasını ateşe verip iş adamını diri diri yaktı

Korkunç! İzmirli iş adamını diri diri yakmışlar

İzmir'de yanmış cesedi bulunan işadamı Cihat Murat Öğüt'ün (46) eşi ve 2 oğlu tarafından bayıltıldıktan sonra, ormanlık alana götürülerek, lüks cipinde diri diri yakıldığı iddia edilmişti.

Öznur Öğüt, oğulları Hadi Öğüt (24) ve Batuhan Öğüt (19) ile bir kişi gözaltına alınmıştı. Batuhan Öğüt'ün cebinden iki yeşil reçeteli ilaç çıktı. Batuhan Öğüt'ün psikolojik tedavi gördüğünü ve hapları doktorun verdiğini söylediği öğrenildi.

SUSMA HAKKINI KULLANDILAR

Anne ve iki çocuk iddialara göre jandarmada ifade vermeyip susma hakkını kullandı.

Sabah gazetesinde yer alan iddiaya göre ise kumar ve gece hayatına düşkün olduğu belirlenen işadamının çok kıskanç olduğu, eşini kapı dışarı çıkarmadığı, şiddet uyguladığı öne sürüldü.

SAYISAL'DAN İKİ KEZ İKRAMİYE ÇIKMIŞ

Öğüt ailesinin, en küçük üyesi 9 yaşındaki Yiğit'in olanlardan haberinin olmadığı, amcası Cahit Öğüt'ün evinde kaldığı öğrenildi.

Öte yandan Murat Öğüt'ün şu anda alzheimer hastası olan babasına Sayısal Loto'dan 10 yıl önce 500 bin, 5 yıl önce de 1 milyon lira büyük ikramiye çıktığı belirtildi.

ANNE VE OĞULLARI VAHŞİCE ÖLDÜRDÜ!

İddiaya göre, 14 Nisan akşamında anne ve oğulları, Murat Öğüt'ün içeceğine uyutucu hap koydu. İçeceği içtikten sonra uyuya kalan babaya bir de iğne yaparak tamamen bayılması sağlandı. Öğüt, halıya serilip arabaya konuldu. Daha sonra Ahmetli Köyü ile Zeytinköy arasında bulunan dağ yoluna götürüldü. Aracı tali yola bırakan aile Murat Öğüt'ü de içine bırakarak ateşe verdi.

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