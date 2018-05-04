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Korkunç kazadan önce uyarmış: Çok yorgunuz bizi göndermeyin!

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2018 08:15 | Son Güncelleme

İzmir’de geçen pazartesi günü 112 Acil Servis ekibinin hasta naklinden dönüşünde paramedik Esma Başkurt’un ölümüyle sonuçlanan kazada, ambulans sürücüsü 24 yaşındaki Hazal Meral’in, Şakran ile Torbalı arasındaki 110 kilometrelik mesafeyi gidip dönmek zorunda kalacakları hasta nakli öncesinde 112 Komuta Merkezi’ne “Bugün çok yorulduk. Bizi oraya göndermeyin” dediği ortaya çıktı.

Korkunç kazadan önce uyarmış: Çok yorgunuz bizi göndermeyin!

Sağlık camiasında büyük üzüntüye neden olan İzmir’deki kaza, geçen pazartesi sabaha karşı saat 03.22’de meydana geldi. 24 yaşındaki Hazal Meral’in kullandığı ambulans, İzmir-Çanakkale Karayolu üzerinde bir kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü Meral ve Sema Öksüz araçtan fırladı. Sağ tarafta oturan 24 yaşındaki Esma Başkurt ise hayatını kaybetti. Meral, 112 Acil Servis Komuta Merkezi’ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine gelen sağlık çalışanları, meslektaşlarına ilk müdahaleyi yaptı.

"SİZDEN BAŞKA GİDECEK KİMSE YOK"

Gazete Habertürk'ten Mert Neşet Muslu'nun haberine göre, kamyona arkadan çarpan ambulansın sürücüsü Hazal Meral’in, Şakran ile Torbalı arasındaki 110 kilometrelik mesafeyi gidip dönmek zorunda kalacakları hasta nakli öncesinde 112 Komuta Merkezi ile görüşerek, “Bugün çok yorulduk. Bizi oraya göndermeyin” dediği ortaya çıktı. Meral’in tüm ısrarlarına rağmen komutadaki kişinin “Sizden başka gidecek kimse yok” diyerek ambulansın yola çıkmasını istediği öğrenildi.

SON FOTOĞRAF

Kazada yaşamını yitiren Esma Başkurt ile yaralanan Hazal Meral ve Sema Öksüz’ün gün boyunca 15’e yakın vakaya gittiği belirtildi. 3 genç kadından oluşan ekibin, kazadan saatler önce gittikleri Çiğli Eğitim Bölge Hastanesi’nde çektikleri son fotoğraflarını sosyal medyada paylaştıkları görüldü.

"GEREKSİZ YERE HASTA SEVKİNE GÖNDERİYORLAR"

Türk Sağlık Sen İzmir 1 No’lu Şube Yönetimi adına konuşan Murat Kazan, 112 ambulanslarının gereksiz yere üst üste hasta sevkine gönderildiğini söyleyerek, bu durumun devam etmesi halinde yeni kazaların yaşanabileceği uyarısında bulundu. Kazan, şunları dedi:

“Yönetimdeki arkadaşlarımız, kazada yaralananları da ziyaret etti. Hazal, onlarla olan konuşmasında da komuta merkezine ‘çok yorgun olduklarını ve vakaya gitmek istemediklerini’ söylemiş. 112 ambulansları gereksiz yere hasta sevkine gönderiliyor. Gün içerisinde bir istasyon hiç sevke gitmezken, başka bir istasyon günde 7-8 sevke gitmek zorunda kalabiliyor. 112, gereksiz hasta sevkleri nedeniyle, amacı dışında kullanılıyor. Üst üste sevklere giden arkadaşlarımız, çok yorgun olmalarına rağmen mesailerine devam etmek zorunda kalıyor.”

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