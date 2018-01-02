Korkunç olay! Sokak ortasında kurşun yağdırdı: 5 yaralı

Edinilen bilgiye göre, T.S. isimli şüpheli, aralarında husumet olduğu iddia edilen Hüseyin T. ile sokak ortasında tartışmaya başladı.
KURŞUN YAĞDIRDI: 5 YARALI
Ardından belindeki silaha sarılan T.S., Hüseyin T.’ye kurşun yağdırdı. Vücuduna 6 kurşun isabet eden Hüseyin T., ağır şekilde yaralandı. Silahlı saldırıda olayla bağlantısı bulunmadığı öne sürülen H.Y., A.T., B.E. ve O.Y. de tabancadan çıkan kurşunlara hedef olarak yaralandı.
Hüseyin T., özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, diğer yaralılardan Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Samsun Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri olayla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.
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