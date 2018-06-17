Korkunç şüphe! Bu fotoğraflar İstanbul'da çekildi

Şirinevler'le Ataköy'ü birbirine bağlayan üstgeçitte; metro, metrobüs ve diğer ulaşım araçlarını kullanan onbinlerce kişinin her gün karşılaştığı ‘dilenci çocuklar' için önlem alınamadı. Üst geçitte aylardır dilenen çocukların, bayramda da durumlarının aynı olmasına vatandaşlar tepki gösterdi.

Sözcü'den Habip Atam'ın haberine göre, ailelerinin yanında olmaları gerekirken güneş altında, üst geçitte dilenen çocukların bazıları yorgunluktan uyurken, bazılarının da bitkin halleri hemen fark edildi. Çocuklardan bazılarının saçlarının kazıtılmış olması; yalınayak, kirli ve yırtık elbiseler içerisinde dilenmesi de dikkat çekti.

otoğraf çekerken yüzlerini çeviren çocuklar kendilerine para verenlerin dahi sorularına cevap vermiyor. Bedenlerinde yaralar bulunan ve vücutlarında şişlik görülen çocukların durumu akıllara, dilenci şebekeleri getiriyor.

Belediye ve zabıta ekiplerinin de mücadele etmekte zorlandığı çocuk dilencilerle ilgili polis ekipleri geçtiğimiz yıl çalışma yapmıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk Şube Müdürlüğü geçtiğimiz yıl Suriyeli çocukları dilendiren bir şebekeyi çökertmişti.

Suriye'den ailelerinden bin liraya kiralanan çocukları dilendiren çeteye düzenlenen operasyonda 12 çete üyesi yakalanmış ve 36 çocuk kurtarılmıştı. Çocuklar Çocuk Esirgeme Kurumu'na teslim edilmişti.



