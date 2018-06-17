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Korkunç şüphe! Bu fotoğraflar İstanbul'da çekildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2018 13:22 | Son Güncelleme

İstanbul'da polisin ve zabıtanın yaptığı çalışmalara rağmen sokaklardaki çocuk dilencilerin önü bir türlü alınamadı. Fotoğraf çekerken yüzlerini çeviren ve soruları yanıtsız bırakan bazı çocukların saçlarının kazanmış olması ve vücutlarındaki yaralar, akıllara dilenci şebekelerini getirdi.

Korkunç şüphe! Bu fotoğraflar İstanbul'da çekildi

Şirinevler'le Ataköy'ü birbirine bağlayan üstgeçitte; metro, metrobüs ve diğer ulaşım araçlarını kullanan onbinlerce kişinin her gün karşılaştığı ‘dilenci çocuklar' için önlem alınamadı. Üst geçitte aylardır dilenen çocukların, bayramda da durumlarının aynı olmasına vatandaşlar tepki gösterdi.

Sözcü'den Habip Atam'ın haberine göre, ailelerinin yanında olmaları gerekirken güneş altında, üst geçitte dilenen çocukların bazıları yorgunluktan uyurken, bazılarının da bitkin halleri hemen fark edildi. Çocuklardan bazılarının saçlarının kazıtılmış olması; yalınayak, kirli ve yırtık elbiseler içerisinde dilenmesi de dikkat çekti.

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otoğraf çekerken yüzlerini çeviren çocuklar kendilerine para verenlerin dahi sorularına cevap vermiyor. Bedenlerinde yaralar bulunan ve vücutlarında şişlik görülen çocukların durumu akıllara, dilenci şebekeleri getiriyor.

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Belediye ve zabıta ekiplerinin de mücadele etmekte zorlandığı çocuk dilencilerle ilgili polis ekipleri geçtiğimiz yıl çalışma yapmıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk Şube Müdürlüğü geçtiğimiz yıl Suriyeli çocukları dilendiren bir şebekeyi çökertmişti.

Suriye'den ailelerinden bin liraya kiralanan çocukları dilendiren çeteye düzenlenen operasyonda 12 çete üyesi yakalanmış ve 36 çocuk kurtarılmıştı. Çocuklar Çocuk Esirgeme Kurumu'na teslim edilmişti.


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istanbul Metrobüs dilenci Çocuk

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
bu çocukları dilendirenler. dilendirmelerine sessiz kalan önce kolluk kuvveti sonra üst kademe yöneticileri yargılanamalıdır
çok mu zor bu anasını sattığım şebekelerine ulaşmak. bunu sıradan bir vatandaş bile bulur. takip et çocukları bir kaç hafta. bağlantılı olduğu kişileri de al takibe. çözülür. yazık değil mi bu çocuklara. memlekette ceza kanunu tırt ki. polis tutuyor mahkeme salıyor. nasıl olacak bu iş. nasıl düzelecek düzen.
YENİ VE GÜÇLÜ TÜRKİYE
köpeklere yapilan zulmü de kinayalim ama bu cocuklara kiyanlari sokaklarda hayvanlar gibi yasatanlari niye bukadar kinamiyorsunuz niye careler aramiyorsunuz
günaydın
ülke suriyeye döndü arkadaşlar sakaryadaki köpeğe yapılan olayı suriyeli çocuklar mış bunları haala neden tutarlar anlamıyorum herşey oymuu ülkede huzur yok 30 yaşındayım 2 defa akp ye oy verdim allah affetsin inş herkes hatadan döner oylar ince başkana insanlar takım tutar gibi parti tutuyorlar
yav bu suriyelileri kimse istemiyor. her türlü pislik bunlarda. defolsun gitsinler. bunları Allah bile istemiyor.
istenilirse basit bir khk ile çözülebilir.. En tepe istemiyorsa kolluk kuvveti(memur) ne yapsın? Alırsın o çocuğu gerçek ailesini bulursun dilencilik yaptırmamak koşuluyla verir takip edersin. yine devam ediyorsa himayene alır aileyle bağını koparırsın..
bunlara bu zulmu yapanlara da kafes icinde ayni isi yaptiracaksin cezasi ayni zulum seklinde yalilmalidir
16 yıl sonunda gelinen nokta
25-30 senedir şirinevler Bahçelievlerliyim malisef bu durum Aynen gelmiş aynen devam ediyor kimse ilgilenmiyor.
MADEM ADALET VAR HADİ BU ÇOCUKLARI DİLENDİRENLERİ BULUP BİTİRİN İŞLERİNİ..ALLAH BU PİSLİĞE BULAŞMIŞ VE BU ÇOCUKLARI KULANAN,GÖZYUMAN HERKESİN CEZASINI VERSİN..LANETİ ÜZERİNE OLSUN..
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