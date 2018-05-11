HABER

"Korkut" gemileri de koruyacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2018 12:28 | Son Güncelleme

Eğitim gemisi TCG S.Mehmetpaşa'ya entegre edilen Korkut-D ile yapılan testler, milli imkanlarla geliştirilen sistemin gemileri füzelere karşı etkili şekilde koruyabileceğini gösterdi - Milli imkanlarla geliştirilen, çok az ülke tarafından üretilen ve geminin en kritik son kademe savunma katmanını oluşturan sistem, Türk Silahlı Kuvvetleri hizmetine hazır hale getirilerek yabancı ürün bağımlılığı sona erdirildi

ASELSAN tarafından geliştirilen "Korkut" sistemi, gemilerin korunmasında da görev yapacak.

Savunma Sanayii Müsteşarlığından yapılan açıklamaya göre, ASELSAN tarafından geliştirilen Korkut sisteminin füzelere karşı etkinliği 2015'te yapılan testlerle kanıtlandı ve sistemler Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi.

Korkut sistemiyle, ayrıca savaş gemilerinin füzelere karşı kendilerini korumak için kullandıkları Yakın Hava Savunma Sistemi (YHSS) ihtiyacının milli olarak karşılanması mümkün hale getirildi.

Bu amaçla ön prototip olarak üretilen Korkut-D sistemi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının destekleriyle eğitim gemisi TCG S.Mehmetpaşa’ya entegre edildi. Sistemle 4 Mayıs'ta yapılan testler, Korkut-D'nin gemileri füzelere karşı etkili şekilde koruyabileceğini gösterdi.

Yapılan atışlı test sırasında Korkut-D tespit, takip ve ateş altına almayı içeren tüm fonksiyonları operatör müdahalesi olmaksızın otomatik olarak yerine getirdi ve füze saldırısı şeklinde yüksek hızla deniz yüzeyinden yaklaşan hedefi ateş altına alarak imha etti.

Dünyada kullanılmakta olan birçok sisteme kıyasla daha uzun menzilde sağlanan imha başarısı, Türkiye'de bu alanda ulaşılan teknolojik düzeyin göstergesi oldu. Bu testle, milli imkanlarla geliştirilen, çok az ülke tarafından üretilen ve geminin en kritik son kademe savunma katmanını oluşturan YHSS, Türk Silahlı Kuvvetleri hizmetine hazır hale getirilerek yabancı ürün bağımlılığı sona erdirildi.

AK Partili Veli Can Tefon hakkında yapılan paylaşım ortalığı karıştırdıAK Partili Veli Can Tefon hakkında yapılan paylaşım ortalığı karıştırdı
'Tamam' tweeti atmıştı! Porno yıldızı FETÖ'cü ilan edildi'Tamam' tweeti atmıştı! Porno yıldızı FETÖ'cü ilan edildi
Flaş... Beşar Esad sessizliğini bozdu! Flaş... Beşar Esad sessizliğini bozdu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Aselsan korkut KORKUT-D Savunma Sanayii Müsteşarlığı Yakın Hava Savunma Sistemi

En Çok Okunan Haberler

Meral Akşener ve Muharrem İnce hakkında olay yaratacak iddia!

Meral Akşener ve Muharrem İnce hakkında olay yaratacak iddia!

Vahşetin ardından yasak aşk çıktı!

Vahşetin ardından yasak aşk çıktı!

KYK burs ve öğrenim kredisi borcu siliniyor mu? Binlerce öğrenciye müjde

KYK burs ve öğrenim kredisi borcu siliniyor mu? Binlerce öğrenciye müjde

Yıllık izne çıkacaklar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı

Yıllık izne çıkacaklar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı

Son seçim anketi sonucu MAK Danışmanlık'tan! 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin olay araştırma

Son seçim anketi sonucu MAK Danışmanlık'tan! 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin olay araştırma

İYİ Partili Koray Aydın, son anketi açıkladı

İYİ Partili Koray Aydın, son anketi açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! Meteoroloji'den Ankara uyarısı!

Son dakika! Meteoroloji'den Ankara uyarısı!

Türkiye'nin konuştuğu zabıta açığa alındı

Türkiye'nin konuştuğu zabıta açığa alındı

CHP, KHK yetkisi için Anayasa Mahkemesi'ne gidiyor

CHP, KHK yetkisi için Anayasa Mahkemesi'ne gidiyor

Lüks araçlarla akılalmaz tuzak!

Lüks araçlarla akılalmaz tuzak!

Anneler günü bu Pazar mı? Anneler Günü'ne hazır mısınız?

Anneler günü bu Pazar mı? Anneler Günü'ne hazır mısınız?

FETÖ'nün 'mahrem imamı' her şeyi tek tek anlattı!

FETÖ'nün 'mahrem imamı' her şeyi tek tek anlattı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.