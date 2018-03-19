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Korkutan iddia! Uyuya kalan pilotlar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2018 15:02 | Son Güncelleme

Sabiha Gökçen'e inen ilk pilot olan Hava-Sen Genel Başkanı İskender Çarkçı, fazla mesai nedeniyle uçuş güvenliğinin tehlikeye düştüğünü, büyük uçak kazalarına yol açabileceğini söyledi.

Havacılık sektöründe yeni sendika olan, Hava-Sen'in genel başkanı 25 yıllık THY Kaptan Pilotu İskender Çarkçı, KRT Haber Müdürü Çağlar Cilara'ya konuştu.

"Toplu iş sözleşmesinde bize tanınan haklar birer birer geri alındı" diyen Çarkçı, uçuş görevlileri olarak fazla mesai nedeniyle uçuş güvenliğinin tehlikeye düşeceğini belirtti.

Fazla mesaiye yol açan yönergeye tepki gösteren Çarkçı, "6 gün mesai yapan kişi yedinci gün istirahat etmek durumundaydı. Daha sonra sivil havacılık yeni yönerge getirdi. Bu yönergede aralıksız 144 saat mesai verilebilir diyor, bu da 12 güne denk geliyor, demek 12 gün arka arkaya bize mesai yaptırılabiliyor" dedi.

"BİZ İNSANIZ..."

Şu anda çift mesainin standart hale geldiğini belirten Çarkçı, önceden aynı gün içerisinde iki defa mesai açılmadığını, şimdi ise, peş peşe gece dinlenmeden uçuşa gidildiğini belirtti.

"Daha geçen birkaç ay önce havada bir kaptan bayıldı; kamülatif yorgunluktan, bunlar yaşandı. Bu gibi şeyler ürkütücü" ifadelerini kullanan Çarkçı, şunları söyledi:

"Biz insanız, et, kemik ve sinirden oluşuyoruz. Bu kadar yoğun tempo içinde bedenen ve ruhen çökmeye doğru gidiyoruz. Bu patlama noktasına geliyor. Havada bayılan oluyor, sinir krizi geçiren oluyor. Yorgunluktan dolayı. Bunların sonucu hep uçuş emniyetine doğru gidiyor. Uçuş emniyetinin ihlal edilmesine doğru gidiyor. Son yaklaşmaya girmiş, uyuklayan bir pilot düşünebiliyor musunuz? İnişe gelmiş ama uyukluyor..."

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Anahtar Kelimeler:
pilot uçak Hava-Sen Genel Başkanı İskender Çarkçı

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