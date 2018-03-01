Korkutan rakam: 106 bin 740 silah kayıp

İçişleri Bakanlığı 80 sayfalık 2017 faaliyet raporunu yayımladı. İçişleri Bakanlığı’nın geçen yıla ilişkin faaliyet raporunda çok dikkat çekici bilgilere yer verildi.

Rapordan bazı başlıklar şöyle:

15 Temmuz darbe girişiminde mağdur olan sivil ve görevlilere 183 milyon 805 bin 112 lira tazminat ödendi.

2017 yılında 2 milyon 198 bin 774 kişinin araç tescil, silah ruhsat, ehliyet ve kurum kimliği belgelerini kaybetmesi nedeniyle kayıt oluşturuldu. 385 bin 178 çalıntı-kayıp araç kayıtlara geçerken, 1 milyon 147 bin kişi araç plakasının çalıntı-kayıp olduğu gerekçesiyle başvurdu.

En çarpıcı rakam ise, 106 bin 740 vatandaşa ait silahın çalıntı-kayıp olarak kayıtlara geçmesi.

1.344.215 DOĞUM 448.228 ÖLÜM BELGESİ

Hürriyet'ten Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre, 2017’de, doğuma ilişkin 1 milyon 344 bin 215 işlem yapılarak, belge düzenlendiği kaydedilen raporda, “Ölüm 448 bin 228, evlenme 605 bin 52, boşanma 137 bin 294, adres beyanıyla ilgili 6 milyon 746 bin 114, yerleşim yeri belgesinin düzenlenmesiyle ilgili 6 milyon 373 bin 755 işlem yapılmıştır” denildi.