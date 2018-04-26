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-Korkuteli Belediye Başkanı Hasan Gökçe, aday adaylığı için istifa etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2018 15:18 | Son Güncelleme

Korkuteli Belediye Başkanı Hasan Gökce, 24 Haziran’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçiminde milletvekilliği aday adaylığı başvurusunda bulunmak için Belediye Başkanlığı görevinden istifa etti.Belediye Başkanı Hasan Gökce, Belediyesi başkanlığı makam odasında düzenlediği basın toplantısında istifa kararını açıkladı.

-Korkuteli Belediye Başkanı Hasan Gökçe, aday adaylığı için istifa etti

Korkuteli Belediye Başkanı Hasan Gökce, 24 Haziran’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçiminde milletvekilliği aday adaylığı başvurusunda bulunmak için Belediye Başkanlığı görevinden istifa etti.
Belediye Başkanı Hasan Gökce, Belediyesi başkanlığı makam odasında düzenlediği basın toplantısında istifa kararını açıkladı. Başkan Gökçek, 9 yıldır Korkuteli Belediye Başkanlığı görevini yürütüyordu.
Korkuteli’nde 9 yıldır Belediye başkanı olarak hizmet verdiğini belirten Gökce, Korkuteli’nin gelişmesi için bugüne kadar elinden geleni yapmaya çalıştığını, artık Genel başkanımız Meral Akşener’in birlikte çalışma teklifi sonrası görevden istifa ederek, bölgeyi genel siyasette en iyi şekilde temsil etmek için aday adayı olduğunu söyledi. Gökce’nin istifasının ardından bu süreçte Belediye Meclisi 1. Başkan Vekili Halil Kara’nın görevi üstleneceğini öğrenildi.

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