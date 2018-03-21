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Korkuteli ilçesinde ücretsiz fidan dağıtıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2018 18:12 | Son Güncelleme

Antalya’nın Korkuteli ilçesi’nde Orman Haftası ve Dünya Ormancılık Günü nedeniyle ücretsiz fidan dağıtıldı.Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası nedeniyle Korkuteli Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Meydanında ücretsiz fidan dağıtıldı.

Korkuteli ilçesinde ücretsiz fidan dağıtıldı

Antalya’nın Korkuteli ilçesi’nde Orman Haftası ve Dünya Ormancılık Günü nedeniyle ücretsiz fidan dağıtıldı.
Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası nedeniyle Korkuteli Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Meydanında ücretsiz fidan dağıtıldı. Halkın yoğun ilgi gösterdiği fidan dağıtım törenine Korkuteli İlçe Müftüsü Selim Yazıcı, AK Parti Korkuteli İlçe Başkanı İlhami Yıldıran, Cumhuriyet Halk Partisi Korkuteli İlçe Başkanı Yıldıray Çıldır, MHP İlçe Başkanı Medine Yapılmışev ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Dualar eşliğinde fidanlar dağıtıldı
Orman İşletme Müdürü Yardımcısı Tuncay Ayhan, “Hayatın var olabilmesi için toprak ve suyun varlığı elzemdir. Toprak ve suyun kaynağı ise ormandır. Ormanlarımız geçmişten devraldığımız ve gelecek nesillere devretmekten sorumlu olduğumuz en önemli hazinemizdir. Biz çevremize bu kadar güzel bakan bir milletiz. Yine etrafımıza bir baktığımız da hepimizin evinin etrafında değişik ağaçlar vardır. Yani büyüklerimiz evlerinin etrafına bunları dikerek sadece kendileri için değil, kuşlar için başka canlılar için bu dikimi yapmışlar. Genç nesillere ağaç dikmenin önemini ve nasıl aşılanacağını göstermesi gerekiyor. Çünkü gençler sizlerden görecek ve onlar da bir sonraki kuşağa bunu aktaracaktır. Halkımıza yaklaşık 6 bin adet sedir servi, ceviz, ardıç ve ıhlamur fidanını ücretsiz olarak dağıttık. Daha yeşil bir Korkuteli için vatandaşlarımıza göstermiş oldukları duyarlılıktan teşekkür ediyoruz. Geleceğimiz için bir fidan da biz dikelim” dedi.

Korkuteli ilçesinde ücretsiz fidan dağıtıldı

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