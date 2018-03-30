Korkuteli Müftülüğü’nde ilk resmi nikâh kıyıldı

Antalya’nın Korkuteli İlçe Müftülüğü’nde ilk resmi nikâh kıyıldı.

Müftülere nikah kıyma yetkisinin verilmesinin ardından Korkuteli İlçe Müftüsü Selim Yazıcı, Tuğba Korucu-Şaban Kuyucu çiftinin resmi nikahını kıydı. İlçe Müftüsü Yazıcı, evlendirme dosyası ile belediye memurlarının giydiği cübbeyle şahitler huzurunda yönetmelikte yazılan merasim metnini okuyarak “Evet” yanıtı aldığı çifte evlenme kütüğünü imzalattı. Nikah töreni sonrası çiftlere nasihatler veren Müftü Yazıcı, “Hayatınızın en önemli kararını verdiniz. 2 farklı birey olarak hayatınızı birleştirdiniz. Bundan sonra hayatın acısı-tatlısı, sevinci-hüznü ne varsa birlikte göğüsleyeceksiniz. İnşallah sizler hayatınızı Rabbimizin rızası doğrultusunda Peygamberimize yakışır bir ümmet olarak devam ettireceksiniz. Bunun sonucunda inşallah Rabbim lütfeder evlatlarınız olur, onları da aynı şuur ile iyi bir Müslüman olarak vatana, millete, insanlığa hayırlı bir evlat olarak yetiştirmek gibi bir vazifeniz olacak. Bu ağır bir yüktür, bunun farkında olun. Ama çok kutsal ve değerli bir yüktür. Bizim meşhur 4S formülümüz var. Bunu sizde kulağınıza küpe edin. Birincisi sevgi, ikincisi saygı, üçüncüsü sabır ve dördüncüsü sadakat” diye konuştu.

Yapılan duanın ardından nikah töreni sona erdi.