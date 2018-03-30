HABER

Korkuteli Müftülüğü’nde ilk resmi nikâh kıyıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2018 14:39 | Son Güncelleme

Antalya’nın Korkuteli İlçe Müftülüğü’nde ilk resmi nikâh kıyıldı.Müftülere nikah kıyma yetkisinin verilmesinin ardından Korkuteli İlçe Müftüsü Selim Yazıcı, Tuğba Korucu-Şaban Kuyucu çiftinin resmi nikahını kıydı.

Antalya’nın Korkuteli İlçe Müftülüğü’nde ilk resmi nikâh kıyıldı.
Müftülere nikah kıyma yetkisinin verilmesinin ardından Korkuteli İlçe Müftüsü Selim Yazıcı, Tuğba Korucu-Şaban Kuyucu çiftinin resmi nikahını kıydı. İlçe Müftüsü Yazıcı, evlendirme dosyası ile belediye memurlarının giydiği cübbeyle şahitler huzurunda yönetmelikte yazılan merasim metnini okuyarak “Evet” yanıtı aldığı çifte evlenme kütüğünü imzalattı. Nikah töreni sonrası çiftlere nasihatler veren Müftü Yazıcı, “Hayatınızın en önemli kararını verdiniz. 2 farklı birey olarak hayatınızı birleştirdiniz. Bundan sonra hayatın acısı-tatlısı, sevinci-hüznü ne varsa birlikte göğüsleyeceksiniz. İnşallah sizler hayatınızı Rabbimizin rızası doğrultusunda Peygamberimize yakışır bir ümmet olarak devam ettireceksiniz. Bunun sonucunda inşallah Rabbim lütfeder evlatlarınız olur, onları da aynı şuur ile iyi bir Müslüman olarak vatana, millete, insanlığa hayırlı bir evlat olarak yetiştirmek gibi bir vazifeniz olacak. Bu ağır bir yüktür, bunun farkında olun. Ama çok kutsal ve değerli bir yüktür. Bizim meşhur 4S formülümüz var. Bunu sizde kulağınıza küpe edin. Birincisi sevgi, ikincisi saygı, üçüncüsü sabır ve dördüncüsü sadakat” diye konuştu.
Yapılan duanın ardından nikah töreni sona erdi.

AK Partili Fatma Benli ile Uğur Yalçın evlendiAK Partili Fatma Benli ile Uğur Yalçın evlendi
'Bu tuzağa düşersek Hatay elimizden gidecek''Bu tuzağa düşersek Hatay elimizden gidecek'
Tükürülen pizzayı yiyen kişiden olay sözler!Tükürülen pizzayı yiyen kişiden olay sözler!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Siirt'te hain saldırı! Çok sayıda şehit var

Son dakika! Siirt'te hain saldırı! Çok sayıda şehit var

'Tosuncuk'un yeni bombası'

'Tosuncuk'un yeni bombası'

Nihat Doğan'dan Seda Akgül'e çirkin sözler! Seda Akgül'den ilk tepki

Nihat Doğan'dan Seda Akgül'e çirkin sözler! Seda Akgül'den ilk tepki

Bülent Arınç'a büyük şok! Hesabından cinsel içerikli paylaşım yapıldı

Bülent Arınç'a büyük şok! Hesabından cinsel içerikli paylaşım yapıldı

Kosova'da MİT depremi! Bir bakan ve istihbarat şefi kovuldu

Kosova'da MİT depremi! Bir bakan ve istihbarat şefi kovuldu

Baba böyle seslendi: Artık para göndermeyin

Baba böyle seslendi: Artık para göndermeyin

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Paskalya nedir, neden kutlanır? 2018'de Paskalya ne zaman?

Paskalya nedir, neden kutlanır? 2018'de Paskalya ne zaman?

Son dakika gelişmesi! Tüm dünyanın gözü onlardaydı... Büyükelçileri çağırdılar!

Son dakika gelişmesi! Tüm dünyanın gözü onlardaydı... Büyükelçileri çağırdılar!

'Abdullah Gül'ün tavrı belirsiz'

'Abdullah Gül'ün tavrı belirsiz'

Bülent Arınç'ın hesabından +18'lik paylaşımla ilgili ilk açıklama

Bülent Arınç'ın hesabından +18'lik paylaşımla ilgili ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mehmet Şimşek'e ekonomi göndermesi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mehmet Şimşek'e ekonomi göndermesi!

Güneş Gazetesi Kılıçdaroğlu'nun kızının evini satıyor

Güneş Gazetesi Kılıçdaroğlu'nun kızının evini satıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.