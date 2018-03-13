Korkuteli’de öğrencilerden Mehmetçik Vakfı’na bağış

Antalya’nın Korkuteli ilçesinde ilkokul öğrenci ve aileleri topladıkları 18 bin 220 TL’yi Mehmetçik Vakfı’na bağışladı.
Korkuteli Avdan Şehit Ahmet Belen İlkokulu öğrencileri, velileri, mahalle sakinleri ve hayırseverin destekleriyle Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin’de devam eden Zeytin Dalı Harekatına destek olmak için kendi aralarında 18 bin 220 TL topladı.
Avdan Şehit Ahmet Belen İlkokulu Müdürü Ömer Keskin, Afrin için toplanan 18 Bin 220 TL’yi Mehmetçik Vakfı hesabına yatırdı. Mehmetçik Vakfına yatırılan paranın bağış makbuzu, okulda düzenlenen törenle Korkuteli İlçe jandarma Karakol Komutanı Jandarma Kıdemli Başçavuş Hasan Aslan’a verildi.
Daha sonra bahçesinde Korkuteli İlçe Müftüsü Selim Yazıcı ve Avdan Mahallesi halkının katılımıyla dua edildi.
Okul Müdürü Ömer Keskin, “Mahalle sakinlerimiz, öğrencilerimiz ve velilerimiz, Afrin’de mücadele eden kıymetli askerlerimize, polislerimize küçük de olsa bir yardımda bulunma gayreti içerisinde oldular. Biz onlar için ne yapsak azdır ama şuna inanıyorum ki Avdan halkı tek vücut ve bir bütün olarak dualarını hiç esirgemiyor” dedi.
Avdan Mahalle Muhtarı Ali Demir, Türk milletinin güvenliğini sağlamak için harekata katılan yiğitlerin her zaman destekçisi olacaklarını belirterek, “Mehmetçiklerimiz orada görevlerini yerine getirirken biz de yerimizde duramıyoruz. Mahalle sakinleri olarak bu milli ve manevi duygularla bir araya gelip askerimize destek başlattık. Mahallemizden 18 Bin 220 TL bağış toplandı. Allah herkesten razı olsun” diye konuştu.
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