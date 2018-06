Kornea nakliyle 20 yıl sonra ışığa kavuştu

Gözlerinin görmemesi nedeniyle çalıştığı işten malulen emekliye ayrılmak zorunda kalan ve evden dışarı çıkmakta bile zorlanan Bozkurt, her birinde büyük umutla girdiği on ameliyatta sağlığına kavuşamadı.

Adana Şehir Hastanesinde doktor Yusuf Koçluk'a muayene olduğunu dile getiren Bozkurt, onun kornea nakli yapılabileceğini söylemesiyle umutlarının yeniden yeşerdiğini dile getirdi.

Nakille ilgili olumlu yanıtı almasının ardından bekleyişe geçtiğini ve bir süre sonra hastaneden kendilerini aradıklarını vurgulayan Bozkurt, o gün sabaha kadar gözüne uyku girmediğini anlattı.

- "Yeniden dünyaya geldim"

Bozkurt, yapılan kornea naklinin ardından adeta yeniden dünyaya geldiğini dile getirerek şöyle devam etti:

"20 yıl görmemek bugün de o ışığa kavuşmak harika bir duygu. Nakilden sonra ilk kez bandaj açılıp eşim damla damlatırken o elin geldiğini görmek, o an en güzel anımdı. Çocukluğumda gördüğüm yerleri yeniden gezmek istiyorum. Şu an görüyorum bu harika bir duygu. Gittiğim yeri görebiliyorum, arkadaşımı sesinden tanıyordum şimdi görebiliyorum. Şu an gayet iyi ve rahatım. Bu anlatılmaz bir duygu. Benim gençliğim gitti. Gençliğim gözsüz geçti."

Bozkurt, Adana Şehir Hastanesi göz kliniği çalışanlarına ve göz bankasını açanlara teşekkür ederek, sol gözüne de nakil yapılmasıyla ilgili sıraya girdiğini ve haber beklediğini aktardı.