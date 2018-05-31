"Korsan lens satışının engellenmesi" için İstanbul'dan Ankara'ya yürüdü

İnternet üzerinden kontak lens satışının engellenmesi için İstanbul'dan yürüyüşe başlayan Erol Harbi, Ankara'ya ulaştı.

Bir lens firmasının yönetim kurulu başkanı olan Harbi'yi kent girişinde ailesi, meslektaşları ve mehter ekibi karşıladı.

Erol Harbi, yaptığı açıklamada, çalıştıkları sektörün çok ciddi sorunlarının olduğunu, bu sorunlara ve haksızlıklara karşı isyan edip yürümek istediğini söyledi.

Sektör sorunlarıyla ilgili her gün mesajlar vermeye çalıştığını dile getiren Harbi, "Bizim en büyük sorunumuz, yabancı sermayenin, yerli ve milli sermaye üzerindeki baskısı. Bunun uzantıları tabii ki yasal olmayan, internet üzerinden kontak lensin ve gözlüğün satılması. Yaklaşık 10 yıldır bu sorunla mücadele etmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Erol Harbi, 6 bin 500 optik mağazasının mağdur olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Benim yürüyüşüm inşallah başlangıç olur. Sivil toplum kuruluşları ve yetkililer sesimizi duyar. İnşallah bu uygulamaya son verirler. Biz, yasalara uyuyoruz. Yasalara uyarken diğer firmaların pervasızca yasaları çiğnemesine de seyirci kalıyoruz. Türkiye genelinde başlattığımız imza kampanyasından aldığımız dilekçeleri yarın Sağlık Bakanlığına vereceğiz."

