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Korsan taşımacılık yapanların belgesi iptal edilecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2018 14:48 | Son Güncelleme

GENÇLİĞİNDE babasıyla birlikte otobüs taşımacılığı yapan Başbakan Binali Yıldırım'ın verdiği talimatla, yönetmelikte değişiklik yapılıp, korsan taşımacılık yapanlara ağır cezalar getirildi.

ANKARA, (DHA)- GENÇLİĞİNDE babasıyla birlikte otobüs taşımacılığı yapan Başbakan Binali Yıldırım'ın verdiği talimatla, yönetmelikte değişiklik yapılıp, korsan taşımacılık yapanlara ağır cezalar getirildi.

Başbakan Yıldırım’ın Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme (UDH) Bakanlığı’na verdiği talimatla korsan taşımacılık yapanlara ağır cezalar geldi. Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeye göre; Korsan taşımacılık yapan araç sahibinin, yolcu taşımacılığı için aldığı 'D2' belgesi iptal edilecek. Belge, 2 yıl boyunca kullanılamayacak.

Resmi Gazete’nin 25 Mayıs tarihli sayısında Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde değişikliğe gidildi. Taşıtını çeşitli korsan internet uygulamalarına kullandıran D2 yetki belgesi sahiplerinin bu faaliyetlerine devam etmeleri halinde, karşılaşacakları yaptırımların yer aldığı bir mevzuat düzenlemesi yapıldı. Değişiklik maddesinde; karayolu taşımacılığı faaliyetinde bulunmak için belge alanların, kendi taşıma kapsamları dışında çalışmaları veya belgesi olmayanlara taşıtlarını kullandırmaları durumunda, belge sahiplerine çeşitli cezalar verilecek. Böylelikle, yetkisi dışında taşımacılık yapanlara öncelikle uyarma, tekrarı durumunda ise belge iptali ve 2 yıl yasaklanmaya varacak idari işlemlerin uygulanması sağlandı. Öte yandan, yasa dışı taşımacılık yapanların özellikle D2 belge sahibi firmalarla anlaşarak, bu firmaların belgelerinde kayıtlı taşıtlarını faaliyetlerinde kullandığı ve bu işten teknoloji kullanım ücreti adı altında komisyon aldığı tespit edildi.

İŞTE YENİ CEZALAR

Yeni düzenlemeyle; Taşıtlarını yasa dışı faaliyetler için kullandıran D2 belge sahiplerine ilk tespit için 50 uyarı cezası verilecek. Bu uyarılar 3 bin TL yatırılarak kaldırılabilecek.

1 yıl içinde iki defa aynı ihlali yaptıkları tespit edilirse, yetki belgeleri iptal edilecek ve aynı faaliyeti 2 yıl boyunca yapmaları yasaklanacak.

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