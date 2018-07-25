Korsanların saklandığı koy turistlerin ilgi odağı oldu

Yayladağı Kültür Varlıklarını Koruma ve Turizm Derneği (KUTAV) Başkanı Fehim Yaşekmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karamağara'nın, 5-10 yıl öncesine kadar sadece bölge halkınca bilindiğini ve ziyaret edildiğini söyledi.

Samandağ ilçesinden tekne turlarıyla da ulaşılan, her geçen yıl ziyaretçi sayısı artan bölge, serinlemek isteyenlerin yanı sıra akvaryumu andıran görüntüsüyle dalış tutkunları ve olta balıkçılarının da uğrak yeri haline geldi.

MEHMET TOKTAŞ - Hatay'ın Yayladağı ilçesi sınırlarındaki Karamağara koyu, mavi ile yeşili buluşturan doğası, manzarası ve deniziyle son yıllarda turistlerin ilgi odağı oldu.

"Bölgede benzeri bulunmayan, bir görenin tekrar geldiği Karamağara, son 2-3 yıldır hiç görmediği kadar ziyaretçiyi ağırlıyor. Altyapı hizmetleri bittiğinde buranın en gözde turizm noktalarından biri haline geleceğini umuyoruz. 5 yıl öncesine kadar sezonda ortalama 50 bin kişinin geldiği Karamağara'ya, geçtiğimiz yaz 100 bin kişinin geldiği biliniyor. Bu yıl bu rakamın artmasını bekliyoruz."

Yaşekmez, koydaki tertemiz denizin dalış tutkunlarının da ilgisini çekmeye başladığını aktararak, "Ülkenin birçok noktasından dalış tutkunu sporcular ve deniz altı fotoğrafçıları bölgeye geliyor. Karayolu ve bazı alt yapı sorunları eksik. Bunlar giderildiğinde bölgenin parlayan yıldız olacağını düşünüyoruz." diye konuştu.

Denize girmek için ailesiyle bölgeye gelen Avaz Pekder de bölgede bir hafta kamp kurmayı planladıklarını belirtti.

Kendisinin de Karamağara koyuna ilk kez geçen yıl geldiğini aktaran Pekder, "Herkes burayı görsün, buranın ne kadar güzel bir yer olduğunu keşfetsin istiyorum. Burası adeta bir cennet." ifadelerini kullandı.

